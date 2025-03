Vielseitiger Steckverbinder für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Leistung

Der CombiTac uniq von Stäubli ist ein modularer Steckverbinder, der speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe Leistung erfordern. Mit einer breiten Auswahl an Kontakttypen bietet er eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Der Steckverbinder ist extrem langlebig und kann bis zu 100.000 Steckzyklen standhalten. Zudem erfüllt er präzise technische und Größenanforderungen und ist somit vielseitig einsetzbar.



Der CombiTac uniq: Ein modularer Steckverbinder für hohe Stromübertragung

Der CombiTac uniq ist ein hochspezialisierter Steckverbinder, der für den Einsatz in Automatisierungssystemen entwickelt wurde, die eine zuverlässige Übertragung hoher Stromstärken erfordern. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Fähigkeit, hohen Belastungen standzuhalten, ist er ideal für den Einsatz im Batterieladen von fahrerlosen Transportsystemen und Elektrofahrzeugen geeignet. Darüber hinaus bietet er auch in industriellen Testaufbauten und verschiedenen Fabrikanlagen eine zuverlässige und flexible Lösung.

Hochleistungs-Steckverbinder mit LMFB-Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen

Der CombiTac uniq ist ein modularer Steckverbinder, der speziell für Anwendungen mit höherem Strom entwickelt wurde. Mit seiner LMFB-Funktionalität ermöglicht er eine optimale Leistung. Durch die Verfügbarkeit von Endstücken mit hohem Versatz (HME) können Kunden den Steckverbinder individuell anpassen und Module mit verschiedenen Verbindungsarten integrieren, z. B. für Daten oder Signale.

Flexibilität und Zuverlässigkeit: Der CombiTac uniq als kompakte Lösung

Mit den modularen Steckverbindern von CombiTac erhalten Kunden eine kompakte Lösung, die durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit besticht. Durch die Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Bedürfnisse genießen Kunden maximale Flexibilität. Der CombiTac uniq ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Umsetzung verschiedener Anwendungen.

Der CombiTac uniq von Stäubli ist ein modularer Steckverbinder, der für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Leistung entwickelt wurde. Er bietet eine große Auswahl an Kontakttypen und kann sich flexibel an technische Anforderungen anpassen. Mit der Möglichkeit, verschiedene Verbindungsarten zu integrieren, ermöglicht er maximale Flexibilität für Kunden. Seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit machen ihn zur optimalen Lösung in verschiedenen Industriebereichen.