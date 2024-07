Moog Rekofa revolutioniert den Kabeltrommelmarkt mit neuem Konzept

Moog Rekofa hat mit den Kabeltrommeln eine innovative Lösung geschaffen, die die Anforderungen von Hightech-Enthusiasten erfüllt. Die Kabeltrommeln zeichnen sich durch ihre hochwertige Qualität und Leistungsfähigkeit aus. Zudem bieten sie eine integrierte Schleifringtechnologie, die eine zuverlässige Datenübertragung ermöglicht. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen geeignet.



Leichte und kompakte Kabeltrommeln für Hightech-Enthusiasten entwickelt

Moog Rekofa hat Kabeltrommeln entwickelt, die den Bedürfnissen von Hightech-Enthusiasten gerecht werden. Diese Produkte sind robust und leistungsfähig, aber gleichzeitig kompakt und leicht. Durch die Verwendung von weniger Materialen tragen diese Kabeltrommeln zu einer geringeren Umweltbelastung bei. Darüber hinaus ermöglichen sie eine zuverlässige Datenübertragung, was zu einer erhöhten Sicherheit und Effizienz führt. Die Verwendung dieser Kabeltrommeln kann auch das Gewicht von Fahrzeugen reduzieren, was zu Emissionseinsparungen und erhöhter Zuladung führt.

Intensive Tests und Gespräche sichern Qualität und Zuverlässigkeit

Um sicherzustellen, dass die Kabeltrommeln von Moog Rekofa höchsten Qualitätsstandards entsprechen, wurden intensive Gespräche mit Kunden geführt und verschiedene Prototypen entwickelt. Diese wurden sowohl im hauseigenen Testlabor als auch in Zusammenarbeit mit externen Partnern und großen OEM-Kunden umfangreich getestet. Besonders wichtig waren dabei die Durchführung von Lebensdauertests, um die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit der Kabeltrommeln unter realen Bedingungen zu überprüfen. Zusätzlich wurde eine spezielle Teststrecke mit Steigung an der Außenfassade des Gebäudes gebaut, um kundenspezifische Tests durchzuführen.

Moog Rekofa: Kabeltrommeln individuell anpassbar für Kundenwünsche

Die Kabeltrommeln von Moog Rekofa zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Sie können an die individuellen Wünsche der Kunden angepasst werden, sei es in Bezug auf die Außenabmessungen, die Kabel, die Stecker oder die Montageflansche. Darüber hinaus können auch die Leitungslängen und Stromstärken je nach Bedarf angepasst werden. So ist es möglich, bis zu 50 Ampere bei 500 VAC bzw. 750 VDC zu ermöglichen. Zusätzlich besteht die Option, einen Encoder für CAN Open einzubauen und eine kombinierte Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s zu ermöglichen.

Kabeltrommeln von Moog Rekofa: Leistung für die Baumaschinenindustrie

Die federgetriebenen Kabeltrommeln von Moog Rekofa sind speziell für die Baumaschinen- und Kranindustrie entwickelt worden. Sie werden vor allem in Mobil-, Lade-, Hafen- und Aufbaukranen eingesetzt. Zusätzlich spielen sie eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung, indem sie Ladekabel für Elektrofahrzeuge oder Elektrobusse am Flughafen bereitstellen. Kunden aus den Bereichen Feuerwehr, Automobilbau und Abwasseraufbereitung setzen ebenfalls auf die kompakten Kabeltrommeln mit integrierten Schleifringen von Moog Rekofa.

