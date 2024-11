norelem präsentiert Preisträger des Engineering Newcomer Wettbewerbs

Der „Engineering Newcomer“ Wettbewerb, der im Rahmen der Motek Messe stattfand, bot jungen Tüftlern eine Plattform, um ihre innovativen Projekte zu präsentieren. Zum 11. Mal wurde der Wettbewerb verliehen und die Preisträger wurden während einer feierlichen Siegerehrung bekannt gegeben. Es war eine großartige Möglichkeit für die Teilnehmer, ihre Projekte einem breiten Publikum vorzustellen und stolz auf ihre Leistungen zu sein.



Internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen Vielfalt in den Wettbewerb

In diesem Jahr beteiligten sich über 100 Teilnehmer aus aller Welt am Wettbewerb. Es wurden insgesamt mehr als 20 Projekte aus verschiedenen Bereichen eingereicht, darunter erneuerbare Energien, Katastrophenschutz, CNC, Automation, Smart Living, Thermoelektronik und E-Mobilität. Die hohe Anzahl und Vielfalt der Teilnehmer und Projekte zeigt das große Interesse und Engagement von Schülern und Studenten im Bereich Engineering und Entwicklung. Der Wettbewerb bietet eine Plattform, um innovative Ideen und Lösungen in der Technikbranche zu präsentieren und zu fördern.

Konstruktionswettbewerb von norelem: Innovationskraft und Marktchancen bewertet

Der Konstruktionswettbewerb von norelem bietet Schülern und Studenten die Möglichkeit, ihre selbstentwickelten Projekt- oder Abschlussarbeiten im Bereich Engineering und Entwicklung von einer hochkarätigen Fachjury bewerten zu lassen. Dabei werden die Ideen auf ihren Innovations- und Gebrauchswert, ihre Marktchancen, die clevere und kostengünstige Nutzung von Norm- und Kaufteilen sowie ihre praktische Handhabung geprüft. Auch die Nutzung der umfangreichen CAD-Bibliothek von norelem spielt eine Rolle bei der Bewertung. Diese Bibliothek ermöglicht den Download sämtlicher relevanten geometrischen und technischen Merkmale der eingesetzten Komponenten. Die technologische Umsetzung und professionelle Präsentation der Projekte, auch in sozialen Medien, werden ebenfalls berücksichtigt.

Innovatives Schlauchwickelsystem gewinnt Jury des Engineering Newcomer Wettbewerbs

Das Projekt TAC-ROLL der Rudolf-Diesel-Fachschule Nürnberg hat die Jury mit seinem automatisierten, mobilen Schlauchwickelsystem überzeugt. Feuerwehrschläuche können damit effizient und kraftschonend nach Einsätzen aufgerollt werden.

Das Berufskolleg Platz der Republik für Technik und Medien Mönchengladbach konnte mit ihrem Projekt in der Montage- und Klettertechnik den zweiten Platz beim Engineering Newcomer Wettbewerb erreichen. Die Drahtseilabrollvorrichtung ist korrosionsbeständig und rutschfest. Sie kann auch auf Dachschrägen ausgerichtet werden und gewährleistet ein kontrolliertes Abrollen von Drahtseilen.

Die mobile Hebebühne FLEX UP der Technikerschule München hat den dritten Platz beim „Engineering Newcomer“ Wettbewerb erreicht. Mit einem Gewicht von nur 330 kg und einem stromunabhängigen Betrieb ist sie äußerst leicht und flexibel einsetzbar. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Hebebühne in einzelne Baugruppen zu zerlegen und platzsparend zu verstauen, zum Beispiel in der Garage oder Werkstatt.

Wettbewerb präsentiert innovative Projekte von talentierten Schülern und Studenten

Der Engineering Newcomer Wettbewerb von norelem bietet talentierten Schülern und Studenten die Möglichkeit, ihre innovativen Projekte einer Fachjury vorzustellen und wertvolles Feedback zu erhalten. Dies ermöglicht den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial im Ingenieurwesen zu demonstrieren und ihre Zukunft in dieser Branche zu gestalten. Solche Wettbewerbe fördern den Erfindergeist und unterstützen neue Ideen, die möglicherweise zu zukünftigen Innovationen führen. Die Teilnehmer können stolz darauf sein, dass ihre Projekte anerkannt wurden und sie einen Beitrag zur Entwicklung des Ingenieurwesens leisten können.