Effiziente Motorsteuerung: MOTIX MCU mit CAN-FD-Schnittstelle

Mit den Produktfamilien TLE988x und TLE989x erweitert die Infineon Technologies AG ihr Portfolio an MOTIX? MCU Embedded Power ICs. Diese fortschrittlichen Chips vereinen Gate-Treiber, Mikrocontroller, Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung in einem einzigen Chip, was zu einer beeindruckend platzsparenden Lösung führt. Durch diese Integration werden in Automobilanwendungen wertvolle Ressourcen gespart, während gleichzeitig eine leistungsstarke und effiziente Motorsteuerung ermöglicht wird.



Höhere Leistung und CAN-FD: Neue TLE988x/TLE989x-Familien für Automotive-Motoren

Die neuesten Mitglieder der TLE988x- und TLE989x-Familien zeichnen sich durch eine gesteigerte Leistungsfähigkeit aus und unterstützen die CAN-FD-Kommunikationsschnittstelle. Dank ihrer AEC Q-100 Qualifizierung sind diese integrierten Schaltkreise optimal geeignet für die präzise Steuerung von bürstenbehafteten und bürstenlosen Gleichstrommotoren im Automotive-Bereich, insbesondere in Anwendungen für Karosserie-, Komfort- und Wärmemanagement. Die Integration von Gate-Treiber, Mikrocontroller, Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung auf einem Chip ermöglicht eine platzsparende Lösung.

Mehr Leistung und Sicherheit: Neue IC-Familien

Die neu eingeführten MOTIX MCU Embedded Power IC-Familien erfüllen die Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Integration intelligenter Motorsteuerungslösungen mit besonders schnellen und robusten On-Chip-CAN-FD-Transceivern für effiziente Host-Kommunikation. Im Vergleich zur etablierten TLE987x-Produktfamilie bieten die TLE988x- und TLE989x-Familien eine deutliche Steigerung von etwa 60 Prozent in der Rechenleistung. Darüber hinaus sind sie mit Funktionen für funktionale Sicherheit und Cybersecurity ausgestattet, die speziell für Ölpumpen in Thermo-Managementsystemen von Elektrofahrzeugen immer bedeutsamer werden.

Hochleistungs-Kommunikation: Schnell und zuverlässig dank MOTIX? MCU

Die neuesten Bauteile zeichnen sich durch die Integration eines B4- oder B6-Brücken-N-Kanal-MOSFET-Treibers, eines leistungsstarken Arm® Cortex® M3-Mikrocontrollers und eines CAN-FD-Controllers mit Transceiver aus. Diese Kombination ermöglicht eine Kommunikationsgeschwindigkeit von bis zu 2 Mbit/s. Als Ergebnis profitieren Kunden von einer äußerst effizienten und zuverlässigen Kommunikation, die für den Einsatz in Automotive-Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.

Platzsparend und robust: Kompakte Power-ICs

Die MOTIX MCU TLE988x und TLE989x sind hochintegrierte Chips, die mehrere Komponenten in sich vereinen. Mit Flash-Größen von bis zu 256 kB bieten sie ausreichend Speicherplatz für komplexe Anwendungen. Die ICs sind äußerst robust und können Temperaturen von bis zu 175°C problemlos standhalten. Sie erfüllen die strengen Anforderungen der ISO 26262 (ASIL B) für funktionale Sicherheit, und einige Modelle sind zusätzlich mit integrierten Cybersecurity-Funktionen ausgestattet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz in vernetzten Fahrzeugen.

Effizientes Schaltverhalten durch den Adaptive-MOSFET-Control-Algorithmus

Der Adaptive-MOSFET-Control-Algorithmus von Infineon ist eine bemerkenswerte Innovation. Er ermöglicht die Kompensation von MOSFET-Parameter-Schwankungen im System, indem er den Gatestrom automatisch anpasst. Dadurch erreicht er das gewünschte Schaltverhalten und reduziert elektromagnetische Emissionen (EME) signifikant. Zusätzlich optimiert der Algorithmus die Verlustleistung, was zu einer gesteigerten Energieeffizienz führt und die Gesamtleistung der integrierten Motorsteuerung erhöht.

Umfassendes Ökosystem und Support für Entwickler

Infineon stellt ein umfassendes Ökosystem bereit, das Entwicklern eine Vielzahl von Ressourcen bietet. Dazu gehören eine breite Palette an Softwarelösungen, Evaluierungsboards und -kits sowie Tools für Simulation, Konfiguration und Visualisierung. Dadurch wird der Evaluierungs- und Design-In-Prozess beschleunigt. Zusätzlich steht ein Referenzdesign für eine 150 W Kühlmittelpumpe zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Infineon ein umfangreiches Paket an kommerziellen Softwareprodukten an, das Motorsteuerungsbibliotheken für den Automotive-Bereich, einschließlich FOC-Algorithmen, umfasst und nach ASPICE-Qualität zertifiziert ist.

Die neuen MOTIX MCU Embedded Power IC-Familien TLE988x und TLE989x von Infineon sind eine bahnbrechende Lösung für Automotive-Anwendungen. Mit gesteigerter Rechenleistung und Funktionen für funktionale Sicherheit sowie Cybersecurity setzen sie neue Maßstäbe. Die schnelle und zuverlässige Kommunikation, kombiniert mit der kompakten Bauweise und dem Adaptive-MOSFET-Control-Algorithmus, ermöglicht die Entwicklung effizienter und sicherer Motorsteuerungssysteme. Infineon bietet zudem ein umfassendes Ökosystem und umfangreiche Unterstützung, um den Evaluierungs- und Design-In-Prozess zu vereinfachen und die Implementierung dieser innovativen Technologie in Automobilen voranzutreiben.