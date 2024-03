Mott Mobile Systeme stärkt internationale Präsenz auf ISE 2024

Die Integrated Systems Europe (ISE) 2024, die weltweit führende Messe für AV- und Systemintegrationstechnologie, fand vom 30. Januar bis zum 2. Februar in Barcelona statt und zog Rekordbesucherzahlen an. Das renommierte Unternehmen Mott Mobile Systeme war einer der Aussteller und nutzte die Gelegenheit, um seine neuesten Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum vorzustellen. Mit CEO Jürgen Junker an der Spitze präsentierte das Messeteam die vielseitigen Fertigungsmöglichkeiten des Unternehmens und stärkte damit seine Präsenz auf dem globalen Markt.



Mott Mobile Systeme steigert Bekanntheit und knüpft internationale Kontakte

Mott Mobile Systeme verfolgte auf der ISE 2024 das Hauptziel, die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern und neue internationale Kontakte zu knüpfen. Durch die beeindruckende Auswahl an Produkten, die auf dem Messestand präsentiert wurden, konnte das Unternehmen seine vielseitigen Fertigungsmöglichkeiten und sein Engagement für maßgeschneiderte Kundenlösungen unter Beweis stellen. Besonders hervorzuheben sind die Praktikus-Familie, das einzigartige Leichtbaupodest Optimus, das Scherenpodest Unistage sowie innovative Produkte wie die mobile Terrasse Terra Mobilia, die Medienstele Dinizia und die CargoBox Linie.

Erfolgreiche Neukundengewinnung und Stärkung von Geschäftsbeziehungen bei Mott

Der direkte Dialog und die Präsentation von Projekten waren entscheidend für den Erfolg von Mott auf der Messe. Dank dieser Aktivitäten konnte das Unternehmen die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich ziehen und zahlreiche Kontaktprotokolle ausfüllen. Dies zeigt, dass Mott erfolgreich neue Kunden gewinnen und bestehende Geschäftsbeziehungen stärken konnte. Die Gespräche reichten von detaillierten Anfragen potenzieller Kunden nach maßgeschneiderten Lösungen bis hin zu konstruktiven Netzwerkdialogen mit anderen Ausstellern und Fachbesuchern.

Hervorragendes Teamwork und multikulturelle Kommunikation auf der Messe

Als persönliches Highlight der Messe betonte Yildirim das herausragende Teamwork während der gesamten Vorbereitung und des Abbaus des Messestandes. Darüber hinaus freute er sich über die Möglichkeit, die Vielfalt des Unternehmens präsentieren zu können. Die Tatsache, dass das Team in fünf verschiedenen Sprachen mit den Besuchern kommunizieren konnte, ermöglichte einzigartige Begegnungen und schaffte Nähe zum internationalen Publikum. Diese Erfahrung unterstreicht die internationale Ausrichtung und die kulturelle Vielfalt von Mott Mobile Systeme.

Erfolgreiche Geschäftsabschlüsse und internationaler Expansionskurs auf der ISE 2024

Die erfolgreiche Geschäftstätigkeit und die geplante Umsetzung wichtiger Projekte in verschiedenen Regionen, von Europa bis in den Fernen Osten, zeigen die Effektivität des Auftritts von Mott auf der ISE 2024. Die positive Resonanz der Messebesucher und die bereits erfolgte Buchung des Messestands für das nächste Jahr bestätigen den Erfolg der Teilnahme an der ISE 2024 und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation und internationale Expansion. Geschäftsführer Jürgen Junker betont, dass die ISE eine wesentliche Plattform für die Präsentation neuer Technologien und den Austausch innerhalb der Branche ist.

Mott Mobile Systeme setzt auf kontinuierliche Innovation und internationale Expansion

Mott Mobile Systeme plant, auch zukünftig an der Integrated Systems Europe (ISE) teilzunehmen, um seine Position als führender Anbieter von Lösungen in der Veranstaltungs- und Bühnentechnik weiter auszubauen. Als nächstes Highlight wird das Unternehmen im Frühling 2024 auf der prolight+sound in Frankfurt vertreten sein. Interessierte und Kunden haben bereits jetzt die Möglichkeit, Freitickets direkt bei Mott anzufordern.

Erfolgreicher Auftritt von Mott Mobile Systeme auf der ISE 2024

