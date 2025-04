Zukunftsforum gibt Impulse für Werkzeug-, Modell- und Formenbau

Die Moulding Expo ist eine renommierte Fachmesse, die sich auf den Werkzeug-, Modell- und Formenbau spezialisiert hat. Vom 6. bis 9. Mai 2025 öffnet sie bereits zum fünften Mal ihre Tore für Fachbesucherinnen und -besucher aus der Branche. Die Messe bietet die Möglichkeit, die neuesten Trends und Entwicklungen hautnah zu erleben. Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm präsentieren zahlreiche Aussteller ihre innovativen Produkte und Lösungen.



Zukunftsforum Werkzeug-, Modell- und Formenbau: Impulse für morgen

Das Zukunftsforum Werkzeug-, Modell- und Formenbau ist eine bedeutende Veranstaltung im Rahmenprogramm der Moulding Expo. Experten und Expertinnen geben wertvolle Impulse und Einblicke in die zukünftige Entwicklung dieser Branche. Besonders hervorzuheben ist ein neues KI-Werkzeug, das den Entscheidern im Werkzeug- und Formenbau eine enorme Zeitersparnis ermöglicht und nichtwertschöpfende Tätigkeiten minimiert. Außerdem werden innovative Technologien von Herstellern von Präzisionswerkzeugen für die Bearbeitung von Formen und Stanz-/Umformwerkzeugen präsentiert. Auch die Zukunftstrends im Einsatz von Messtechnik im Werkzeugbau werden von Messtechnik-Herstellern vorgestellt.

VDWF-Programm zeigt Chancen für Werkzeug- und Formenbau-Branche auf

Der Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V. (VDWF) hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um den Fachleuten der Werkzeug- und Formenbau-Branche neue Chancen aufzuzeigen. In verschiedenen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Prozesseffizienz und Mitarbeiterqualifikation werden Inhalte präsentiert. Besonders interessant sind die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Additiven Fertigung und die vielfältigen Potenziale von Kunststoffen für den Alltag.

BME-Einkäufertag: Praxisnahe Vorträge zu aktuellen Entwicklungen im Einkaufsbereich

Beim BME-Einkäufertag, organisiert vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), erhalten Expertinnen und Experten der Branche die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen und Innovationen im Einkaufsbereich zu informieren. In praxisnahen Vorträgen werden Themen wie Benchmarking, Cost Cutting und Global Sourcing behandelt. Das Hauptziel dieser Veranstaltung ist es, den Einkauf in der Industrie zukunftsfähig zu machen und fundierte Einkaufsentscheidungen zu treffen.

Die Ehrenmedaille des Werkzeug- und Formenbaus: Auszeichnung für Branchenpioniere

Die Ehrenmedaille des Werkzeug- und Formenbaus ist eine Auszeichnung, die seit der ersten Moulding Expo verliehen wird. Sie wird jedes Jahr am 7. Mai überreicht. Die Medaille ehrt Pioniere und Visionäre, die in der Branche wegweisende Innovationen und Entwicklungen vorangetrieben haben. Die Vergabe erfolgt durch eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertretern der Verbände VDWF, VDMA und der Werkzeugbau-Akademie Aachen (WBA). Die Medaille ist eine Anerkennung für herausragende Leistungen im Werkzeug- und Formenbau.

Kartenspiel „Mouldmaker the game“ – Give-Away auf der Moulding Expo 2025

Die Moulding Expo 2025 präsentiert das Kartenspiel „Mouldmaker the game“ als offizielles Give-Away. Das Spiel wurde von Maschinenbau-Studenten der Hochschule Reutlingen entwickelt und konzentriert sich auf den Aufbau verschiedener Werkzeugtypen. Besucher der Messe haben die Möglichkeit, sich das Kartenspiel als Give-Away zu sichern und somit einen unterhaltsamen Einblick in den Werkzeugbau zu erhalten.

Rennwagen der Formula 4 live erleben bei Sauter Engineering + Design

Am Messestand von Sauter Engineering + Design haben Besucher der Moulding Expo die Möglichkeit, einen echten Rennwagen der Formula 4 zu bewundern. Der Rennwagen repräsentiert modernste Technologie und beeindruckende Leistungsfähigkeit. Am 9. Mai um 15 Uhr findet zudem eine Autogrammstunde mit Michael Sauter statt, einem renommierten Rennfahrer und F3-Regional Champion 2024 in Japan. Besucher haben die einzigartige Gelegenheit, mit einem erfolgreichen Profi aus der Rennsportbranche in Kontakt zu treten und Autogramme zu erhalten.

