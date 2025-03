Kompakte Steckverbinder für enge Räume in der Intralogistik

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik ermöglichen es Anlagenplanern in der Intralogistik, Asynchron- oder Drehstrommotoren bis zu einer Leistung von 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell und sicher mit Strom zu versorgen. Die Polbilder sind standardisiert nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116, was eine garantierte Kompatibilität gewährleistet. Neben der Standardisierung bieten die MQ 15-Steckverbinder auch eine kompakte Bauweise, die in engen Räumen Platz spart, sowie eine weltweite Verfügbarkeit und erstklassige Qualität.



Hohe Stromübertragung auf kleinstem Raum: Die MQ 15-Steckverbinder

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik sind ideal für Anlagen mit begrenztem Platzangebot, da sie hohe Ströme auf kleinstem Raum übertragen können. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine effiziente Nutzung des vorhandenen Raums, wodurch Platz gespart wird.

Vielseitige Anwendungen: MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik sind eine umfangreiche Serie, die eine große Bandbreite an Anwendungen abdecken kann. Mit einer Dauerbelastung von bis zu 16A bei 600V AC und 20A bei 48V DC bieten sie hohe Stromübertragungswerte und Flexibilität. Die CE-Zertifizierung und UL-Zulassung machen sie weltweit einsetzbar und zuverlässig.

Effiziente Montage und hohe Qualität: MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik überzeugen durch ihr innovatives Schnellanschluss-System, das die Montagezeit um bis zu 80 Prozent verkürzt. Dadurch sparen Anlagenplaner Zeit und Kosten. Die Steckverbinder sind nach IP67 staub- und wasserdicht sowie schock- und vibrationsfest, was sie auch unter rauen Bedingungen industrietauglich macht. Die hartversilberten Kontakte sorgen für eine lange Lebensdauer und die PUR-Vollumspritzung der Leitungen bietet zusätzlichen Schutz.

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik zeichnen sich durch den Einsatz von Hochleistungskunststoffen statt teurer Metallteile aus. Dies führt zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, das eine kosteneffiziente Lösung für die industrielle Automatisierung bietet.

Die MQ 15-Steckverbinder von Murrelektronik bieten eine innovative Lösung für die Intralogistik, da sie dank ihrer kompakten Bauweise optimal in engen Räumen eingesetzt werden können. Sie sind ideal für Anlagenplaner, die eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung benötigen. Die hohe Qualität der Steckverbinder sorgt für eine lange Lebensdauer und die breite Anwendungspalette ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Zusätzlich punkten sie mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.