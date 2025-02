MSM II: Flexible Produktion mit vielfältigen Tastervarianten und kurzen Lieferzeiten

Der MSM II ist die neueste Version der MSM-Reihe und überzeugt durch zahlreiche Vorteile für Produktionsenthusiasten. Durch das innovative Baukastensystem können einzelne Komponenten des Metalltasters problemlos ausgetauscht werden, was verschiedene Tastervarianten ermöglicht. Dadurch wird nicht nur eine kompaktere Bauweise erreicht, sondern auch die Bauteilvielfalt in der Logistik und Produktion erheblich reduziert. Dies führt zu einer effizienteren Fertigung und ermöglicht eine schnellere Anpassung an individuelle Bedürfnisse.



Kürzere Lieferzeit und flexible Serienproduktion mit MSM II

Der MSM II wird in einer vollautomatisierten Produktionsanlage hergestellt, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Diese innovative Anlage bietet zahlreiche Vorteile für die Kunden. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologien konnte die Lieferzeit im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich reduziert werden. Zudem ermöglicht die Anlage die Produktion von Varianten in kleinen Serien, was früher nur bei höheren Stückzahlen möglich war. Mit insgesamt rund 7 Millionen verschiedenen Varianten bietet der MSM II eine hohe Flexibilität für individuelle Anforderungen.

Der MSM II Metalltaster-Konfigurator: Lagerbestand prüfen und individuelle Anfragen

Kunden haben mit dem MSM II Metalltaster-Konfigurator die Möglichkeit, den aktuellen Lagerbestand bei den Distributoren einzusehen und sich über Preise und Konfigurationen für ihr individuelles Modell zu informieren. Durch das Baukastensystem können sie verschiedene Tastervarianten ganz einfach anpassen, um den Taster zu erhalten, der perfekt zu ihren spezifischen Anforderungen passt. Mit dem MSM II wird eine hohe Flexibilität geboten, was die Auswahl und Anpassung der Varianten betrifft.

Flexibilität und Effizienz: Der MSM II Metalltaster-Konfigurator optimiert die Produktion

