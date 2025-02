5G-Campusnetz revolutioniert Betriebsabläufe und ermöglicht beispiellose Konnektivität

Die MUGLER SE und Kontron haben erfolgreich ein hochmodernes 5G-Campusnetz am Forschungslabor proto_lab der Technischen Hochschule Rosenheim implementiert. Dieses Netzwerk bietet den Studenten eine interaktive Lernplattform und ermöglicht fortschrittliche Forschungsprojekte. Es stärkt die Verbindung zwischen Industrie und Wissenschaft und fördert die Entwicklung von innovativen Technologien für Industrie 4.0 und das Internet der Dinge.



5G-Campusnetz der TH Rosenheim fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Das 5G-Campusnetz der Technischen Hochschule Rosenheim bietet eine ideale Plattform für die Umsetzung und Weiterentwicklung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im proto_lab. Prof. Dr.-Ing. Oliver Kramer, der Initiator und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsplattform, betont die Bedeutung der Vernetzung mobiler Wertschöpfungsteilnehmer in einer flexiblen Produktions- und Logistikarchitektur. Durch das 5G-Netzwerk haben die Studenten die Möglichkeit, das enorme Potenzial der 5G-Technologie zu erkunden und ihre Innovationsfähigkeiten weiterzuentwickeln.

Kontron unterstützt wegweisendes Projekt für Lernmöglichkeiten und Innovation

Kontron ist stolz darauf, Teil des wegweisenden Projekts an der TH Rosenheim zu sein. Das Unternehmen treibt nicht nur wegweisende Forschung voran, sondern bietet auch der nächsten Generation von Innovatoren unschätzbare Lernmöglichkeiten. Als Executive Director of Communications Solutions betont Janez Öri das Engagement von Kontron, Industrie und akademische Institutionen mit zuverlässigen und leistungsstarken Konnektivitätslösungen zu unterstützen. Durch diese Zusammenarbeit werden wichtige Fortschritte in der Entwicklung von Technologien für Industrie und Wissenschaft erzielt.

Partnerschaft zeigt Potenzial von maßgeschneiderten 5G-Netzwerken für Industrie und Wissenschaft

Die Partnerschaft zwischen Mugler SE, Kontron und der TH Rosenheim strebt danach, die Wirksamkeit von maßgeschneiderten 5G-Netzwerken bei der Förderung von Konnektivität und Automatisierung in Industrie und Wissenschaft zu demonstrieren. Dr. Markus Dod von Mugler SE hebt hervor, dass die praxisnahe Integrationsexpertise und das immense Potenzial der 5G-Technologie entscheidend sind, um diese Ziele zu erreichen.

Revolutionäre Konnektivität: 5G-Campusnetz ermöglicht Betriebsablauf-Revolution und Automatisierung

Das implementierte dedizierte 5G-Campusnetz bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Betriebsabläufe zu revolutionieren und die Automatisierung voranzutreiben. Es ermöglicht eine beispiellose Konnektivität sowohl in Innen- als auch Außenbereichen. Das Netzwerk unterstützt verschiedene Anwendungsfälle wie effizientes Asset Tracking in Lagerhäusern, nahtlose Automatisierung mit Robotern und AGVs sowie optimierte Arbeitsabläufe in flexiblen Workspaces. Darüber hinaus ermöglicht es Echtzeit-Prozessautomatisierung zur Förderung der betrieblichen Effizienz und verbesserte Sprach- und Videokommunikation zur Verbesserung der Zusammenarbeit.

5G-Campusnetz ermöglicht nahtlose Integration von KI-Algorithmen und Echtzeit-Serveranwendungen

Das 5G-Campusnetz bietet aufgrund seiner hohen Übertragungsgeschwindigkeit, niedrigen Verzögerung und erweiterten Kapazität die ideale Grundlage für die nahtlose Integration von KI-Algorithmen und Echtzeit-Serveranwendungen. Diese Integration ist perfekt abgestimmt auf die Forschungsprojekte von proto_lab, die sich auf die nahtlose Anwendung von KI konzentrieren. Dadurch können wegweisende Innovationen in den Bereichen Produktion, Logistik und anderen Bereichen ermöglicht werden.

5G-Campusnetz ermöglicht praxisnahe Erfahrungen für Studenten der TH Rosenheim

Das 5G-Campusnetz der TH Rosenheim ermöglicht den Studenten praxisnahe Erfahrungen im Umgang mit der neuesten Generation der Mobilfunktechnologie. Sie lernen, sich in einer digitalisierten und vernetzten Welt zu bewegen und innovative Lösungen zu entwickeln. Dieses Netzwerk ist ein herausragendes Beispiel für das Engagement von Kontron, die industrielle Transformation voranzutreiben und Bildung durch Technologie zu fördern.

Erfolgreiche Kooperation von TH Rosenheim, Mugler SE und Kontron

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Technischen Hochschule Rosenheim, Mugler SE und Kontron stellt ein wegweisendes Modell für zukünftige Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie dar. Durch diese Partnerschaft wird deutlich, wie gemeinsame Anstrengungen die Möglichkeiten von morgen gestalten können. Das implementierte 5G-Campusnetz ist ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung von Konnektivität und Automatisierung. Es eröffnet zahlreiche Chancen für Forschung, Innovation und Fortschritt in verschiedenen Bereichen. Diese Zusammenarbeit stellt einen Meilenstein dar und zeigt das immense Potenzial dieser Technologie für die Zukunft.