Infrafon SmartBadge CC1 MFA „SEC“ – Die sichere Lösung für Zero Trust Konzepte

Das Infrafon SmartBadge CC1 MFA „SEC“ ist eine kompakte Sicherheitskarte, die Unternehmen bei der Umsetzung von Zero Trust Konzepten unterstützt. Durch die eindeutige Identifizierung und sichere Authentifizierung der LAN Benutzer bietet das SmartBadge erhöhte Netzwerksicherheit. Die kreditkartengroße Größe ermöglicht eine bequeme Verwendung und die Speicherung digitaler Identitäten und Zertifikate nach höchsten Sicherheitsstandards sorgt für eine zuverlässige Überprüfung verdächtigen Verhaltens. Mit zusätzlichen Sicherheitsfaktoren wie der visuellen Identitätsüberprüfung durch LED-Leuchten und einem hochauflösenden Foto bietet das SmartBadge eine umfassende Lösung für Netzwerksicherheit.



SmartBadge ermöglicht sichere Überprüfung und Erkennung von verdächtigem Verhalten

Das Infrafon SmartBadge CC1 MFA „SEC“ zeichnet sich durch die Speicherung der digitalen Identität und aller damit verbundenen Zertifikate und Credentials aus, wodurch eine permanente Überprüfung auf verdächtiges Verhalten durch eine Zero Trust Software ermöglicht wird. Das SmartBadge aktiviert das Zero Trust Scoring, wenn bestimmte Kriterien wie das Verlassen einer Umgebung oder ungewöhnliche Bewegungsmuster erfüllt sind. In solchen Fällen fordert es vom Benutzer eine neue PIN oder einen Fingerabdruckscan an. Bei normalem Verhalten gewährt das SmartBadge automatisch Zugang zur gewünschten Arbeitsstation.

Das Infrafon SmartBadge ermöglicht eine komfortable und sichere Umsetzung einer Zero Trust Architektur. Neben der eindeutigen Identifizierung und sicheren Authentifizierung der Benutzer bietet das Badge zusätzliche menschliche Sicherheitsfaktoren wie leuchtende LED und ein hochauflösendes Foto zur visuellen Überprüfung der Identität. Darüber hinaus bietet das SmartBadge Mehrwerte wie Terminmanagement, Lokalisierung, Alarmierung und API-Einbindung in Work Management Lösungen aus der Standard Infrafon ISV Palette.

Das Infrafon SmartBadge CC1 MFA „SEC“ verwendet hochwertige Sicherheitselemente von namhaften Herstellern wie Deutsche Telekom, TCOS, HBA, NXP, HID und anderen. Diese Sicherheitselemente gewährleisten den sicheren Betrieb der Sicherheitskarte und bieten eine zuverlässige Identifizierung und Authentifizierung der Benutzer. Unternehmen können sich somit auf die bewährte Technologie verlassen und ihre Netzwerksicherheit effektiv verbessern.

Das Infrafon SmartBadge CC1 MFA „SEC“ ist eine vielseitige Lösung, die sowohl hohen Komfort als auch hohe Sicherheit für Zero Trust Konzepte bietet. Unternehmen können von der eindeutigen Identifizierung und sicheren Authentifizierung der Benutzer profitieren, um ihre Netzwerksicherheit zu verbessern. Durch die Verwendung dieser Sicherheitskarte können potenzielle Angriffe im LAN effektiv abgewehrt werden.