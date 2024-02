Ergonomische Materialbereitstellung: MULTIFLOW ermöglicht optimale Anpassung an Prozessänderungen und Personenwechsel

Das MULTIFLOW System von KRIEG ermöglicht eine effiziente und flexible Materialbereitstellung in der Serienmontage. Durch individuell einstellbare Höhe, Tiefe und Neigung der Materialbereitstellung kann das System optimal an Prozessänderungen und Personenwechsel angepasst werden. Die ergonomische Arbeitsumgebung trägt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei und ermöglicht eine schnelle Anpassung bei häufig wechselnden Mitarbeitern. Das System wurde zertifiziert und bietet zusätzlich die Möglichkeit der individuellen Konfiguration für jeden Mitarbeiter.



Flexibles MULTIFLOW System ermöglicht ergonomische Serienmontage mit individueller Anpassung

Das MULTIFLOW System ist eine flexible Lösung für die Serienmontage, die es ermöglicht, sich schnell und einfach an Prozessänderungen und Personenwechsel anzupassen. Durch die individuelle Einstellbarkeit der Materialbereitstellung in Höhe, Tiefe und Neigung können die Greifräume optimal an die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters angepasst werden, was zu einer ergonomischen Arbeitsumgebung führt. Besonders in Bereichen mit häufig wechselnden Mitarbeitern, wie im Schichtbetrieb, bietet die optionale elektrische Höhenverstellung eine schnelle und effektive Anpassung der Arbeitsplätze. Zudem bestätigt die Zertifizierung des Systems durch das Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) seine hohe Qualität und Ergonomie.

Individuelle Konfiguration dank Baukastensystem: MULTIFLOW System anpassbar für jeden Bedarf

Das MULTIFLOW System ermöglicht eine individuelle Konfiguration durch sein Baukastensystem. Je nach Größe der KLT- oder Greifbehälter können die verschiedenen Rahmen angepasst werden. Durch den flexiblen Kubus, der mit einem Schnellspannsystem verändert werden kann, lassen sich Arbeitsabläufe schnell an die Montagesituation des Mitarbeiters anpassen. Führungsschienen, Rahmen, Kisten und Kleinladungsträger können je nach individuellem Arbeitsablauf angeordnet werden. Das System bietet zudem die Möglichkeit, es sowohl für Links- als auch Rechtshänder zu gestalten, was eine weitere Flexibilität ermöglicht.

Effiziente und unterbrechungsfreie Materialversorgung dank MULTIFLOW System

Das MULTIFLOW System optimiert die Materialversorgung an Arbeitsplätzen, indem es eine unterbrechungsfreie Prozessabwicklung ermöglicht. Die Materialzufuhr kann flexibel über Materialrutschen oder Röllchenleisten angepasst werden, sodass die Behälter je nach Füllstand optimal in den Greifraum des Mitarbeiters gelangen. Besonders vorteilhaft ist die werkzeuglose Einstellung des Neigungswinkels der Materialbereitstellung, die eine schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglicht.

Durch die Möglichkeit, den Arbeitsplatz innerhalb weniger Minuten an Änderungen des Personals oder Anpassungen der Tiefen- und Greifräume anzupassen, bietet das MULTIFLOW System eine hohe Flexibilität. Zusätzlich ermöglicht die Bereitstellung des Materials in unmittelbarer Nähe des Mitarbeiters eine effiziente Arbeitsweise. Die werkzeuglose Ver- und Einstellbarkeit aller Komponenten spart wertvolle Zeit bei der Umrüstung. Im Vergleich zu Aluminium- oder Rundrohrprofil-Systemen bietet MULTIFLOW klare Vorteile in Bezug auf Effizienz und Anpassungsfähigkeit.

Effiziente Kommissionierung durch integrierte Leerbehälter-Rückführung im MULTIFLOW System

Das MULTIFLOW System zeichnet sich durch ein durchdachtes Konzept für die Kommissionierung aus. Durch die integrierte Leerbehälter-Rückführung unter dem Tisch können Leerbehälter effizient und ohne Zeitverlust abgeführt werden. Die leeren Behälter werden anschließend von der Logistik von hinten abgeholt. Dadurch wird eine optimierte Materialbereitstellung gewährleistet und die Schnittstellen zwischen Montage und Logistik weiter verbessert.

Digitales Portal zur optimierten Arbeitsanweisung für MULTIFLOW Arbeitsplätze

KRIEG hat ein voll-digitales Portal entwickelt, das die Erstellung, Verwaltung und Ausführung von Arbeitsanweisungen ermöglicht. Durch die Nutzung der Web-App an den MULTIFLOW Arbeitsplätzen werden die Arbeitsabläufe übersichtlicher gestaltet und die Arbeitsanweisungen können effektiver umgesetzt werden. Dies führt zu einer verbesserten Produktivität und Effizienz in der Serienmontage.

Das MULTIFLOW System von KRIEG ist eine innovative Lösung für die Materialbereitstellung in der Serienmontage. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität bei der Anpassung an Prozessänderungen und Personenwechsel aus. Dank seiner einfachen Einrichtung und den deutlichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu anderen Systemen bietet es zahlreiche Vorteile. Es schafft eine effiziente und ergonomische Arbeitsumgebung, die den Anforderungen in der Serienmontage gerecht wird und somit die Produktivität steigert.