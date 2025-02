Effiziente Wege in Produktion und Logistik durch Munk Günzburger Steigtechnik

Die Lösungen von Munk Günzburger Steigtechnik sind speziell darauf ausgerichtet, kurze Wege in der Fertigung und Logistik zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Überstiegen, Treppen, Plattformtreppen und Laufsteganlagen werden die Wege in der Produktion, im Lager und in der Logistik verkürzt. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und die Sicherheit erhöht. Besucher der Fachmesse Logimat 2025 haben die Möglichkeit, die innovativen Lösungen des bayerischen Unternehmens live zu erleben und die Online-Produktkonfiguratoren auszuprobieren.



Effiziente Betriebsabläufe durch richtigen Überstieg am richtigen Ort

Die optimale Platzierung von Überstiegen in der Fertigung und Logistik ermöglicht einen reibungslosen Betriebsablauf. Durch die Nutzung automatisierter Fertigungsabläufe und die schnelle und direkte Fortbewegung des Bedienpersonals wird Zeit und Geld gespart. Dies gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und ermöglicht eine effiziente Produktion. Laut Ferdinand Munk von Munk Günzburger Steigtechnik hat sich gezeigt, dass jeder investierte Euro in Arbeitsschutzmaßnahmen einen Return on Investment von 2,2 Euro bringt.

Flexible Überstiege und Treppen mit einfacher Montage und modernem Design

Die Produkte von Munk Günzburger Steigtechnik, wie Überstiege, Treppen und Plattformtreppen, zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Sie können einfach und schnell verändert und erweitert werden. Die Montage gestaltet sich dank der Hülsenmuttern, die anstelle der T-Nutschrauben verwendet werden, besonders unkompliziert. Zudem bieten die Lösungen in der Standardausführung Idealstopp-Rollen, die zusätzliche Mehrwerte und eine moderne Optik bieten.

Individuelle Lösungen: Online-Konfigurator ermöglicht maßgeschneiderte Produkte

Mit den praktischen Produktkonfiguratoren von Munk Günzburger Steigtechnik haben Kunden die Möglichkeit, rund um die Uhr und ganz bequem von zu Hause aus die perfekte Lösung für ihre individuellen Anforderungen zu erstellen. Die intuitive Bedienung ermöglicht es, mit nur wenigen Klicks die gewünschten Maße, Ausführungen und Zubehörteile einzugeben. Das Ergebnis wird sofort in Echtzeit mit einem drehbaren 3D-Modell und einer Maßzeichnung visualisiert. Nach dem Speichern erhalten Kunden umgehend ein detailliertes Angebot per E-Mail.

Vielseitige Überstiege für individuelle Anforderungen und Flexibilität

Die Überstiege von Munk Günzburger Steigtechnik bieten eine hohe Flexibilität und erfüllen verschiedene Anforderungen in der Fertigung und Logistik. Je nach Bedarf können die Beläge für Tritt- und Standflächen individuell gewählt werden. Im Außenbereich sorgen Stahl-Gitterroste für Rutschsicherheit und ermöglichen das Durchfallen von Schmutz und Schnee. Für Produktions- und Lagerhallen ist geriffeltes Aluminium ideal geeignet. In Bereichen mit hohen Hygienestandards, wie Lebensmittellagern, sind Lochbleche und Gitterroste aus Aluminium die perfekte Lösung. Alle Lösungen erfüllen den strengen R13-Standard für Rutschhemmung und bieten einen sicheren Tritt und Stand in nassen, ölverschmierten und staubigen Arbeitsbereichen.

Schnelle Lieferzeiten für Überstiege, Treppen und Plattformtreppen

Die Munk Günzburger Steigtechnik zeichnet sich durch schnelle Lieferzeiten aus, sodass Überstiege, Laufsteganlagen, Treppen und Plattformtreppen innerhalb von zehn Tagen das Werk verlassen. Besonders beeindruckend ist die Lieferzeit von Steigleitern, die sogar innerhalb von 1-3 Tagen erfolgt. Dabei werden alle Produkte den geltenden Normen und Vorschriften entsprechend hergestellt und nur am Firmensitz in Günzburg produziert. Der zertifizierte Herkunftsnachweis „Made in Germany“ des TÜV Nord und eine Garantie von 15 Jahren unterstreichen die hohe Qualität der Produkte.

Effiziente Lösungen für Fertigung und Logistik: Überstiege und Treppen von Munk Günzburger Steigtechnik

Die Produktpalette von Munk Günzburger Steigtechnik umfasst eine breite Auswahl an Überstiegen, Treppen, Plattformtreppen und Laufsteganlagen, die speziell für die Anforderungen in der Fertigung und Logistik entwickelt wurden. Diese Lösungen bieten nicht nur eine optimale Arbeitssicherheit, sondern verkürzen auch Wege und verbessern die Produktivität. Kunden können zudem von den praktischen Online-Produktkonfiguratoren profitieren, die es ihnen ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen einfach und schnell selbst zusammenzustellen.