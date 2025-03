Murrelektronik präsentiert One-Cam-Connect: Plug & Play für Einzel-Kamera-Anwendungen

Das Installationspaket One-Cam-Connect bietet eine benutzerfreundliche Plug & Play-Lösung für Einzel-Kamera-Anwendungen in der Intralogistik. Durch die Integration von Komponenten und Funktionen aus dem Schaltschrank in das industrielle Feld können Unternehmen ihre Kosten um beeindruckende 30 Prozent senken. Das modulare Konzept ermöglicht zudem eine einfache Erweiterung bestehender Anlagen und vereinfacht die Wartung. Dank der robusten Bauweise kann die Lösung auch in direkter Prozessnähe eingesetzt werden, wodurch Murrelektronik als führender Anbieter in der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik positioniert wird.



Murrelektronik präsentiert Plug & Play-Lösung für Einzel-Kamera-Anwendungen

Das Installationspaket One-Cam-Connect von Murrelektronik ist eine Plug & Play-Lösung für Prüfstationen in der Intralogistik. Es besteht aus einer Anschlussbox mit integrierter Spannungssicherung und einem 90-Watt-Netzteil für 230V-Steckdosen. Das Besondere an diesem Paket ist, dass es das erste Netzteil seiner Art ist, das speziell für Einzel-Kamera-Anwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über eine Schutzklasse IP67 und Industriezulassung. Die Montagelaschen sorgen für eine schnelle und sichere Befestigung am Maschinenrack.

Kosteneinsparungen und vereinfachte Installation mit Murrelektronik Machine Vision-Installationslösungen

Die Machine Vision-Installationslösungen von Murrelektronik ermöglichen eine effiziente Verlagerung von Komponenten und Funktionen aus dem Schaltschrank in das industrielle Feld. Dadurch können Kosten entlang des gesamten Prozesses um 30 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig steigt die Übersichtlichkeit und Flexibilität des Installationskonzepts, während die Komplexität der zu beschaffenden Teile abnimmt. Die Installation vor Ort wird durch das Plug & Play-Prinzip und konfektionierte Anschluss- und Verbindungsleitungen vereinfacht, wodurch der Aufwand für die elektrische Installation um 30 Prozent reduziert wird.

Einfache Erweiterung von Anlagen mit Machine Vision-Installationslösungen von Murrelektronik

Die Machine Vision-Installationslösungen von Murrelektronik ermöglichen eine einfache Erweiterung bestehender Anlagen. Durch die direkte Montage der robusten Anschluss- und Verbindungskomponenten am Maschinengestell in Schutzklasse IP67 wird eine schnelle Inbetriebnahme gewährleistet. Anwender können bis zu vier Kameras an einen Hybrid-Switch anschließen, der Spannungsversorgung, Absicherung und Switch in einem Gerät vereint. Durch die Daisy-Chain-Verbindung mehrerer Switche kann das Netzwerk von Kameras und Peripheriegeräten problemlos erweitert werden. Die Installation und Netzwerkeinbindung von vier Kameras ist mit lediglich zwei Kabeln möglich.

Vereinfachte Wartung und Fehlerbehebung durch dezentralen Ansatz

Der dezentrale Ansatz von Murrelektronik erleichtert die Wartung und Fehlerbehebung erheblich. Durch die lokale Verbindung aller Komponenten des Machine Vision-Systems können Kameras leicht ausgetauscht oder Statusleuchten vor Ort hinzugefügt werden. Die gut sichtbaren LEDs an jedem Port geben direkte Rückmeldung über den korrekten Anschluss. Online-Diagnosetools ermöglichen eine detaillierte Fehlerbehebung. Bei einem Kabelbruch zeigt der Switch den Fehler sofort an und das defekte Kabel kann einfach ausgetauscht werden, um die Ausfallzeiten und Reparaturkosten zu minimieren.

Robuste und widerstandsfähige Komponenten für Machine Vision-Installationen

Die Bestandteile des Machine Vision-Installationskonzepts von Murrelektronik sind für den Einsatz in der direkten Prozessnähe entwickelt worden. Mit ihren robusten und vollvergossenen Gehäusen sind sie stoß- und vibrationsfest und erfüllen die Schutzklasse IP67. Temperaturen von -40°C bis +55°C stellen für sie kein Problem dar. Daher eignen sie sich ideal für industrielle Umgebungen und ermöglichen eine zuverlässige Spannungsversorgung im Feld.

Einfache Plug & Play-Lösung für Einzel-Kamera-Anwendungen in der Intralogistik

Murrelektronik hat mit One-Cam-Connect eine Gesamtlösung für Machine Vision-Applikationen entwickelt. Das Installationspaket ermöglicht eine einfache Plug & Play-Lösung für Einzel-Kamera-Anwendungen in der Intralogistik. Durch den dezentralen Ansatz und die modularen Lösungen können Kosten reduziert und die Installation und Wartung vereinfacht werden. Die hohe Widerstandsfähigkeit ermöglicht den Einsatz im Feld. Mit One-Cam-Connect zeigt Murrelektronik seine Vorreiterrolle in der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik.