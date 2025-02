Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist für mittelständische Unternehmen eine komplexe Aufgabe. Viele Unternehmer widmen sich intensiv der Vorbereitung von Kundenterminen, vernachlässigen aber oft die Nachfolgeplanung. Dabei ist es wichtig, frühzeitig mit der Suche zu beginnen, um genügend Zeit für die Auswahl und Einarbeitung des Nachfolgers zu haben. Laut Experten werden jedes Jahr mehr als 2.000 Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger suchen, wobei nur etwa die Hälfte erfolgreich sein wird.



Die robologs Planungsgesellschaft kennt die Gründe für das Scheitern der Nachfolgesuche

Die robologs Planungsgesellschaft mbH ist eine erfahrene Ingenieurberatung für Unternehmensentwicklung in Deutschland. Sie kennt die Gründe für das Scheitern der Nachfolgersuche, wie zum Beispiel die fehlende Work-Life-Balance, die junge Menschen abschreckt. Das Unternehmen betont, dass die Führung eines Unternehmens kein Freizeitvergnügen ist, sondern Einsatz und Engagement erfordert. Wie Gründer Manfred Zollner betonte, ist kontinuierliches Denken und Handeln rund um die Uhr erforderlich.

In Zeiten der Krise werden die Herausforderungen für einen Nachfolger noch komplexer. Der Druck steigt, wenn das Unternehmen mit schrumpfenden Umsätzen, steigenden Kosten, unzufriedenen Mitarbeitern, technischen Anforderungen, bürokratischen Belastungen und unsicheren Banken konfrontiert ist. In solchen Situationen kann es passieren, dass der alte Inhaber wieder einspringen muss, um das Unternehmen vor dem Scheitern zu bewahren.

Laut einer Schätzung der Wirtschaftsberatung KPMG scheitern 60 bis 80 % aller Unternehmensübernahmen. Ein gescheitertes Vorhaben sollte jedoch nicht dazu führen, die Suche nach einem Nachfolger aufzugeben. Es zeigt vielmehr, dass eine erfolgreiche Nachfolgeregelung Zeit braucht. Die robologs Planungsgesellschaft empfiehlt einen Zeitraum von fünf Jahren, der in einigen Branchen sogar noch länger sein kann, um den passenden Nachfolger zu finden und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Eine rechtzeitige Initiierung des Nachfolgeprozesses ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch im fortgeschrittenen Alter des Inhabers erfolgreich weitergeführt werden kann. In der Branche der robologs Planungsgesellschaft gibt es bereits eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen, die das Rentenalter überschritten haben und eine Nachfolge benötigen. Wenn die erste Nachfolgelösung nicht erfolgreich ist, besteht die Gefahr, dass der Inhaber trotz seines fortgeschrittenen Alters gezwungen ist, das Unternehmen weiterhin zu führen, was zu einer möglichen Stilllegung führen kann.

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger können Unternehmen auf verschiedene Unterstützungsangebote zurückgreifen, wie beispielsweise von Kammern, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, einen betriebswirtschaftlich versierten Ingenieur hinzuzuziehen, der eine strategische Potenzialanalyse durchführt. Dies ermöglicht eine transparente und klare Einschätzung der Potenziale sowohl für den Übernehmer als auch für den Übergeber.

Laut einer Studie der KfW befinden sich in den nächsten Jahren über 600.000 mittelständische Unternehmen in der Suche nach einer Nachfolgelösung. Für mehr als 230.000 Unternehmen steht bereits fest, dass sie den Betrieb einstellen werden. Bei weiteren 215.000 Unternehmen läuft die Zeit ab, da die Inhaber im Durchschnitt über 65 Jahre alt sind. Obwohl bereits 60.000 Unternehmen eine Nachfolgeregelung gefunden haben, arbeiten 58.000 aktiv daran. Bei 20 % der Unternehmen wird eine Nachfolgeregelung wahrscheinlich nicht umsetzbar sein. Dies bedeutet, dass jährlich mindestens 70.000 geplante Unternehmensübergänge aufgrund fehlender Nachfolge scheitern werden.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger betrifft Unternehmen in allen Branchen und wird auch von Elektroingenieuren geleitet. Jährlich verschwinden 700 Unternehmen in dieser Branche, da sie keinen Nachfolger finden. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Inhaber oft zu spät in den Prozess der Nachfolgegewinnung einsteigen. Eine frühzeitige Planung und professionelle Hilfe sind daher entscheidend, um eine erfolgreiche Nachfolgeregelung zu erreichen und das Fortbestehen des Unternehmens zu sichern.

Große Herausforderung: Nachfolger für mittelständische Unternehmen finden

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger stellt mittelständische Unternehmen vor eine große Herausforderung, da eine erfolgreiche Nachfolgeregelung Zeit und eine strategische Potenzialanalyse erfordert. Es ist ratsam, frühzeitig zu beginnen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Transparenz und Klarheit für den Übernehmer und Übergeber zu schaffen. Unternehmen, die keine geeigneten Nachfolgepläne haben, laufen Gefahr, stillgelegt zu werden.