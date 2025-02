Allianz für nachhaltige Medizintechnik unterstützt nachhaltige Entwicklungen in der Branche

Die Allianz für nachhaltige Medizintechnik ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Institutionen, die sich für nachhaltige Entwicklungen in der Medizintechnikbranche einsetzen. Zu den Gründungspartnern gehören die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, BIOVOX Connect und der Fachbereich Gesundheit der Bayern Innovativ GmbH. Als neuer assoziierter Partner ist das Kompetenzzentrum KOMATRA aus Rheinland-Pfalz-Saarland dabei. Das Ziel der Allianz ist es, die deutsche Medizintechnikbranche auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen und zu begleiten.



Allianz für nachhaltige Medizintechnik setzt Maßstäbe in Sachen CO2-Emissionen

Die Medizintechnikbranche in Deutschland trägt mit 5,2 Prozent zu den CO2-Emissionen des Landes bei, wobei über 70 Prozent dieser Emissionen aus der Lieferkette stammen. Gleichzeitig gehört das Gesundheitssystem zu den größten Müllproduzenten des Landes. Um diesen ökologischen Herausforderungen zu begegnen, wurde die Allianz für nachhaltige Medizintechnik gegründet. Die Partner dieser Allianz haben das gemeinsame Ziel, die Medizintechnikbranche in eine nachhaltige Zukunft zu führen.

Die Allianz hat in den vergangenen zwei Jahren durch ihre Teilnahme an über 20 Veranstaltungen mit Vertretern verschiedener Institutionen zahlreiche Impulse gesetzt. Dabei wurden innovative Ideen entwickelt und die Zusammenarbeit der Beteiligten gestärkt. Die Allianz weist darauf hin, dass es Mut und konkrete Maßnahmen erfordert, um neue Wege zu beschreiten und Investitionen für die Zukunft zu tätigen.

Die Allianz für nachhaltige Medizintechnik erweitert ihr Netzwerk durch die Aufnahme des assoziierten Partners KOMATRA. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, weitere Partner zu gewinnen und die Wirkung der Allianz zu verstärken. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, Unternehmen zu ermutigen, den Weg zu mehr Nachhaltigkeit einzuschlagen und sie bei der Transformation zu begleiten. Durch diese Zusammenarbeit wird die Allianz ihre Reichweite und ihren Einfluss in der Medizintechnikbranche weiter ausbauen.

Die Allianz für nachhaltige Medizintechnik hat ihre Unterstützung für die Branche durch Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding weiter ausgebaut. Dieses Dokument bekräftigt das Engagement der Partner, Unternehmen und Akteure der Medizintechnikbranche bei der Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Dabei liegt der Fokus auf der Vernetzung der Akteure und der Initiierung von Projekten, die eine nachhaltige Zukunft in der Medizintechnik vorantreiben. Das Memorandum of Understanding unterstreicht das Bestreben der Allianz, den Wandel in der Gesundheitsbranche zu fördern.

Die Allianz für nachhaltige Medizintechnik hat das Ziel, die Gesundheitsbranche zu transformieren und einen Wandel herbeizuführen. Durch das Bündeln ihrer Kräfte und Ressourcen möchten sie die Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Technologien in der Medizintechnik vorantreiben. Dabei sollen innovative Ideen entwickelt, Akteure vernetzt und konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um Unternehmen bei der Umstellung auf nachhaltigere Praktiken zu unterstützen. Die Allianz verfolgt dabei eine langfristige Vision für eine nachhaltige Zukunft in der Medizintechnikbranche.