Transgourmet Deutschland beliefert klimaneutral mit natürlichen Kältemitteln

Transgourmet Deutschland hat seit 2022 seine klimaneutrale Lieferung an Kunden eingeführt und setzt dabei auf umweltfreundliche Kältemittel. Durch die Zusammenarbeit mit dem Hersteller ECOOLTEC wurden innovative Transportkälteanlagen in die Lkw von Transgourmet integriert. Dieser Schritt ist Teil der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, das sich das Ziel gesetzt hat, bis 2026 den CO2-Ausstoß pro Tonne ausgelieferter Ware um mindestens 21 Prozent im Vergleich zu 2021 zu reduzieren.



Transgourmet Deutschland: Nachhaltige Belieferung im Lebensmittelgroßhandel

Transgourmet Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, das nachhaltigste Unternehmen im Lebensmittelgroßhandel zu werden. Seit Oktober 2022 beliefert das Unternehmen seine Kunden klimaneutral, indem es unnötige Stopps vermeidet, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einsetzt und den nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß kompensiert. Die Integration der innovativen Transportkälteanlagen von ECOOLTEC ist ein weiterer Schritt, um die Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben und die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren.

Nachhaltige Transportkälte: Die TM182-Anlage von ECOOLTEC revolutioniert den Markt

Die Transportkälteanlage TM182 von ECOOLTEC ist eine wegweisende Innovation im Bereich der nachhaltigen Transportkälte. Sie nutzt natürliche Kältemittel wie CO2 (R744) und Propen (R1270), die ein sehr geringes Treibhausgaspotenzial aufweisen. Im Gegensatz zu herkömmlichen fluorierten Kältemitteln wie R452A und R410A, die bisher in der Transportkälte eingesetzt werden, haben die natürlichen Kältemittel von ECOOLTEC keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Darüber hinaus erzeugt die TM182-Anlage keine lokalen Schadstoff- und CO2-Emissionen im Batteriebetrieb und reduziert die Emissionen im Vergleich zu dieselbetriebenen Kälteanlagen um bis zu 98 Prozent.

Effiziente Kältetechnik für anspruchsvollen Verteilerverkehr: Die TM182-Anlage von ECOOLTEC

Bei Transgourmet Deutschland werden die Lkw im anspruchsvollen Verteilerverkehr mit der TM182-Transportkälteanlage von ECOOLTEC ausgestattet. Mit durchschnittlich zwölf Stopps pro Tour werden hohe Anforderungen an die Kältetechnik gestellt. Die TM182-Anlage sorgt für eine schnelle Rückgewinnung der Soll-Temperaturen, um die Qualität der Frische- und Tiefkühlwaren sicherzustellen. Die Integration der TM182-Anlage in den Fuhrpark ermöglicht es Transgourmet, wertvolles Feedback an ECOOLTEC zu geben und die Technologie unter realen Bedingungen zu testen.

Transgourmet Deutschland setzt auf umweltverträgliche Transportkälte von ECOOLTEC

Durch die Entscheidung von Transgourmet Deutschland, auf die Transportkälteanlagen von ECOOLTEC zu setzen, wird das wachsende Interesse an umweltverträglicher Transportkälte deutlich. Im Gegensatz zur Verwendung von F-Gasen und dieselbetriebenen Kälteanlagen bietet ECOOLTEC als einziger Hersteller im Segment eine nachhaltige Lösung an. Diese erfüllt die Anforderungen der EU-weiten F-Gas-Verordnung und ermöglicht eine F-Gas-freie Lieferkette. Zusätzlich zeichnen sich die Transportkälteanlagen von ECOOLTEC durch ihre Kompaktheit, Leistungsstärke und hohe Effizienz aus.

Nachhaltige Zusammenarbeit: Transgourmet und ECOOLTEC reduzieren CO2-Emissionen im Lieferverkehr

Die Kooperation zwischen Transgourmet Deutschland und ECOOLTEC demonstriert eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit und Effizienz im Lieferverkehr erfolgreich kombiniert werden können. Durch den Einsatz der TM182-Anlage von ECOOLTEC gelingt es Transgourmet, die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren und dadurch einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die innovative Technologie von ECOOLTEC eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, nachhaltige Alternativen in der Transportkälte zu nutzen und ihre CO2-Bilanz deutlich zu verbessern. Mit der TM182-Anlage stellt ECOOLTEC eine zukunftsfähige Lösung bereit, die eine hohe Leistungsfähigkeit mit minimalen Umweltauswirkungen vereint. Der Wechsel zu nachhaltiger Transportkälte ist unausweichlich und bietet der Logistikbranche erhebliche CO2-Einsparpotenziale.