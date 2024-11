ARNOLD UMFORMTECHNIK: Nachhaltige Verbindungselemente und umweltfreundliche Produktion

ARNOLD UMFORMTECHNIK ist ein Unternehmen, das sich bereits seit 1898 für Nachhaltigkeit einsetzt. Mit 126 Jahren ökologischer Unternehmenspraxis hat es sich einen Namen gemacht und gilt als Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Im Jahr 2024 feiert das Unternehmen wichtige Meilensteine, darunter die Unterzeichnung einer Klimaschutzvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg und 30 Jahre Zugehörigkeit zur Würth-Gruppe. ARNOLD UMFORMTECHNIK steht für nachhaltige Praktiken, die sowohl der Umwelt als auch den Kunden und Mitarbeitern zugutekommen.



ARNOLD UMFORMTECHNIK: Nachhaltiger Hersteller von Verbindungselementen und Zuführsystemen

ARNOLD UMFORMTECHNIK produziert hochwertige Verbindungselemente wie gewindefurchende Schrauben und Kaltumformteile aus umweltfreundlichen Materialien wie Kupfer und Aluminium. Darüber hinaus bietet das Unternehmen innovative Zuführsysteme und Verarbeitungstechnik an. Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden steht im Mittelpunkt, wobei ARNOLD auch nachhaltige Servicedienstleistungen wie Engineering und Labortests anbietet. Seit der Gründung vor über 120 Jahren setzt das Unternehmen auf innovative und nachhaltige Praktiken, wie die Nutzung erneuerbarer Energie in Form von Wasserkraft für die Fertigungsmaschinen.

ARNOLD UMFORMTECHNIK: Nachhaltige Lösungen für emissionsarme Produktion und Verbindungselemente

ARNOLD UMFORMTECHNIK hat sich auch nach 126 Jahren seit der Gründung weiterhin einem nachhaltigen Ansatz verschrieben. Neben dem Fokus auf Klimaschutz setzt das Unternehmen auf Prognosetechnologien, um den CO2-Fußabdruck seiner Produkte zu reduzieren. Durch Simulations- und Analyseverfahren während der Entwicklung werden Material- und Kostenoptimierungen vorgenommen, um eine emissionsarme Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ermöglichen. ARNOLD arbeitet aktiv daran, CO2-Emissionen zu reduzieren und innovative Technologien zu entwickeln, die zu effizienteren und emissionsärmeren Prozessen in der Industrie führen.

Umweltfreundliche Produktion: ARNOLD setzt auf Kaltumformung und CO2-Reduzierung

ARNOLD UMFORMTECHNIK setzt bei der Herstellung auf ökologische Aspekte. Die Kaltumformung, eine wichtige Kompetenz des Unternehmens, ist eine umweltfreundliche Produktionsmethode. Durch materialsparendes Umformen bei niedrigen Temperaturen wird der technische Aufwand und der Materialbedarf drastisch reduziert. Dies führt zu einer teilweisen CO2-Reduzierung von bis zu 45 Prozent. Die Verbindungslösungen von ARNOLD optimieren die Klimabilanz des einzelnen Elements sowie seiner Abnehmer. Das Unternehmen arbeitet eng mit den Entwicklungsabteilungen seiner Kunden zusammen, um diesen nachhaltigen Ansatz erfolgreich umzusetzen.

ARNOLD UMFORMTECHNIK: Vorreiter in Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement

ARNOLD UMFORMTECHNIK ist Mitgründer der WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg und setzt sich für Nachhaltigkeitsprinzipien im Klima- und Umweltschutz sowie soziale Verantwortung ein. Seit 2014 unterstützt das Unternehmen ein WIN-Projekt und hat die Patenschaft für Wasser-, Rad- und Wanderwege in Ernsbach übernommen. Zudem bietet die permanente Ausstellung „Kocherwerk – Haus der Verbindungstechnik“ in Forchtenberg-Ernsbach Besuchern einen Einblick in die nachhaltige Entwicklung und Produktion in der Verbindungselementeindustrie. ARNOLD UMFORMTECHNIK engagiert sich somit nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesellschaft im Allgemeinen.

ARNOLD UMFORMTECHNIK: Erfolgreiche Integration in die Würth-Gruppe

ARNOLD UMFORMTECHNIK ist ein erfolgreiches Unternehmen, das seit seiner Integration in die Würth-Gruppe im Jahr 1994 kontinuierlich gewachsen ist. Mit einer breiten Palette an Produkten und erweiterten Produktionskapazitäten hat sich ARNOLD als führender Hersteller und Entwickler komplexer Teile etabliert. Das Unternehmen ist stolz darauf, weltweit tätig zu sein und Kunden auf internationalen Märkten zu unterstützen.

Nachhaltigkeit seit 1898: ARNOLD UMFORMTECHNIK setzt auf innovative Technologien

ARNOLD UMFORMTECHNIK setzt seit 1898 konsequent auf Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz innovativer Technologien gelingt es dem Unternehmen, den CO2-Fußabdruck seiner Produkte zu reduzieren und gleichzeitig effiziente, emissionsarme Prozesse in der Industrie zu fördern. Besonders hervorzuheben ist die umweltfreundliche Produktionsmethode der Kaltumformung, welche zu einer deutlichen CO2-Reduzierung führt. ARNOLD UMFORMTECHNIK legt großen Wert auf sozial-ökologisches Engagement und denkt dabei nicht nur an den eigenen Erfolg, sondern auch an kommende Generationen. Als Teil der Würth-Gruppe ist das Unternehmen international erfolgreich und eine wichtige Größe in der Verbindungselementeindustrie.