KHS veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023: Fokus auf Treibhausgasreduktion

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von KHS bietet einen umfassenden Einblick in die Bemühungen des Unternehmens, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Durch die Teilnahme an der Science Based Targets Initiative in Zusammenarbeit mit der Salzgitter AG zeigt KHS sein Engagement für wissenschaftsbasierte Ziele. Der Bericht legt den Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Verbesserung der Betriebsökologie und der sozialen Verantwortung, während auch die Produktverantwortung berücksichtigt wird. KHS demonstriert somit sein Bestreben, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte in Einklang zu bringen.



KHS: Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null reduzieren

KHS hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu reduzieren. Dafür hat das Unternehmen diverse Maßnahmen ergriffen, die im Nachhaltigkeitsbericht detailliert beschrieben werden. Die Maßnahmen sind in den Bereichen Strategie und Governance, Produktverantwortung, Betriebsökologie und Soziales zusammengefasst. Dadurch wird deutlich, dass KHS Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Ansatz betrachtet und in allen Unternehmensbereichen aktiv umsetzt.

KHS hat am Hauptsitz in Dortmund eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, die von einer Mitarbeiter-Genossenschaft initiiert wurde. Diese nachhaltige Maßnahme trägt nicht nur zur unternehmerischen Unabhängigkeit von volatilen Energiemärkten bei, sondern sichert auch langfristig den Standort und die Arbeitsplätze vor Ort. Mit der Inbetriebnahme der Anlage zeigt KHS, wie ökonomische, ökologische und soziale Werte in Einklang gebracht werden können.

Im Nachhaltigkeitsbericht wird hervorgehoben, dass das brasilianische Werk von KHS in Sao Paulo als erster internationaler Standort zu 100 Prozent auf zertifizierten Grünstrom umgestellt wurde. Diese bedeutende Maßnahme ist Teil des Unternehmensziels, dass alle KHS-Werke in Zukunft ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen sollen. Diese Umstellung trägt nicht nur zur Verbesserung der betrieblichen CO2-Bilanz bei, sondern reduziert auch die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus Kundensicht.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von KHS informiert umfassend über das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und dient als Orientierung für Kunden und Marktteilnehmer. Er bietet einen verlässlichen Rahmen, um den wachsenden Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit gerecht zu werden und EU-Vorgaben zu erfüllen. Der Bericht basiert auf dem internationalen Standard der Global Reporting Initiative (GRI), der weltweit Anerkennung findet und seit über 20 Jahren erfolgreich angewendet wird.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von KHS verdeutlicht eindrucksvoll, dass das Unternehmen auf einem vielversprechenden Weg ist, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch die gezielte Reduktion von Treibhausgasemissionen, die Umstellung auf regenerative Energien und die Förderung einer fairen und wertschätzenden Zusammenarbeit werden zahlreiche Vorteile erzielt. Der Bericht stellt somit nicht nur ein wegweisendes Beispiel für die eigene Branche dar, sondern dient auch als Inspiration für andere Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren möchten.

KHS auf dem Weg zur CO2-Neutralität: Nachhaltigkeitsbericht 2023