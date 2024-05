Bahnbrechender Schritt: Nano One und Worley revolutionieren Batteriekathodenmaterialien

Die Zusammenarbeit zwischen Nano One und Worley Chemetics hat einen Durchbruch in der nachhaltigen Produktion von Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien (CAM) ermöglicht. Durch die strategische Allianz und Lizenzvereinbarung werden innovative Verfahren zur Konstruktion von CAM-Produktionsanlagen entwickelt, vermarktet und lizenziert. Dabei bringt Worley Chemetics seine Expertise in Technologien und Lösungen für Schwefelsäure und Spezialchemikalien ein. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Nano One als führendes Unternehmen im Bereich saubere Technologien und ermöglicht eine nachhaltige Produktion von Batteriekathodenmaterialien für den wachsenden Markt der erneuerbaren Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge.



Nano One und Worley schließen strategische Allianz zur Batteriekathodenmaterialien-Produktion

Die strategische Allianz mit Worley ist ein wichtiger Meilenstein für Nano One. Sie stärkt das Vertrauen der Stakeholder und ermöglicht es uns, den Wert unseres One-Pot-Verfahrens weiter zu steigern. Durch die Zusammenarbeit mit Worley können wir den steigenden Bedarf an skalierbarer Batteriekathodenmaterialien-Produktionstechnologie und nachhaltigen Lieferketten decken. Worley bringt ein globales Netzwerk, umfangreiches Ingenieurwissen und Erfahrung in der Errichtung von Produktionsanlagen ein, was unsere Wachstumsstrategie unterstützt. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Batteriematerialienindustrie zu revolutionieren.

Nano One und Worley bilden Allianz zur Entwicklung von CAM-Technologie

Die strategische Allianz zwischen Nano One und Worley ermöglicht die Entwicklung eines umfassenden Technologiepakets für CAM. Dabei wird das patentierte One-Pot-Verfahren von Nano One in ein modulares Verfahrenspaket integriert, das geistiges Eigentum, Flussdiagramme, detailliertes Engineering, betriebliches Know-how und proprietäre Ausrüstung umfasst. Worley Chemetics wird zudem maßgeschneiderte One-Pot-Reaktoren aus Metalllegierungen entwerfen und herstellen. Die Lizenzvereinbarung regelt den Verkauf von CAM-Paketen und umfasst die gegenseitige Lizenzierung von geistigem Eigentum sowie Lizenzgebühren und Vergütungen für beide Parteien über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren.

Das One-Pot-fähige CAM-Paket von Nano One und Worley ermöglicht es Kunden weltweit, wettbewerbsfähige Produktionsanlagen für Batteriekathodenmaterialien zu entwickeln und den steigenden Bedarf an erneuerbarer Energiespeicherung und Elektrofahrzeugen zu decken. Durch die Verwendung dieses CAM-Pakets können Risiken und Kosten reduziert werden, während die Zeitplanung für Projektsicherheit und Finanzierungsinvestitionen beschleunigt wird. Darüber hinaus erleichtert es die Genehmigung und gewinnt eine breitere Akzeptanz in der Gemeinschaft.

Worley und Nano One arbeiten zusammen an nachhaltiger Batteriematerialproduktion

Worley, ein weltweit führendes Unternehmen für Ingenieurleistungen, hat eine strategische Allianz mit Nano One geschlossen, um das innovative One-Pot-Verfahren für Batteriekathodenmaterialien auf den Markt zu bringen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Worley, seine Technologielösungsstrategie umzusetzen und kostengünstigere und kohlenstoffärmere Lösungen für die Kommerzialisierung und Skalierung von Batteriematerialanlagen anzubieten. Die Zusammenarbeit stärkt Worleys Engagement für Nachhaltigkeit und trägt zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Zukunft bei, indem sie innovative Technologien für den Energiesektor vorantreibt.

Nano One revolutioniert die Herstellung von Kathodenmaterialien mit neuem Verfahren

Nano One bringt sein patentiertes One-Pot-Verfahren in die strategische Allianz ein, was zu einem kleineren Platzbedarf und deutlich reduzierten Treibhausgasemissionen führt. Das Verfahren kombiniert die Prozesse für Vorläufer-CAM und CAM und ermöglicht so die Herstellung wettbewerbsfähiger Kathodenmaterialien. Gleichzeitig werden schädliche Nebenprodukte eliminiert und der Wasserverbrauch erheblich reduziert. Die Technologie nutzt lokale, nachhaltige Rohstoffquellen und fördert eine sichere und diversifizierte Lieferkette.

