Fortschritt in Pflanzenkläranlagentechnologie: Neue Projekte in Mexiko

Die jüngsten Projekte in Mexiko stellen eine bedeutende Weiterentwicklung in der Technologie von Pflanzenkläranlagen dar und eröffnen neue Möglichkeiten für den Einsatz in größeren Wohngebieten. Diese Projekte zeigen Fortschritte in der Effizienz und Zuverlässigkeit solcher Anlagen sowie deren ökologischen und sozialen Mehrwert. Sie bieten eine nachhaltige Lösung zur Abwasserreinigung und tragen zur Förderung der lokalen Biodiversität sowie zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft bei.



Fortschritte in der Pflanzenkläranlagentechnologie in Mexiko

Die Ingenieure von Janisch & Schulz haben im Jahr 2018 den Auftrag erhalten, mehrere Pflanzenkläranlagen in Mexiko zu bauen. Seitdem wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Diese neuen Kläranlagen repräsentieren einen neuen Typ naturnaher Kläranlagen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige und effiziente Reinigung des Abwassers ermöglichen. Durch die Kombination von Primärbehandlung, natürlicher Schlammvererdung und finaler Endreinigung mittels des bewachsenen Bodenfilters wird eine hohe Reinigungsleistung gewährleistet.

Die Pflanzenkläranlagen von Janisch & Schulz bieten eine hohe Zuverlässigkeit und gewährleisten einen stabilen Betrieb mit geringem Ausfallrisiko. Durch ihre einfache Bedienung und Wartung sowie ihren niedrigen Energieverbrauch sind sie besonders gut geeignet für Projekte in Lateinamerika, wo Wartungsprobleme und Betriebsstörungen häufig auftreten und viele Anlagen ausfallen.

Unsere Anlagenkonzepte setzen einen besonderen Fokus auf Umweltaspekte und soziale Verantwortung. Neben der effektiven Reinigung des Abwassers bieten die Pflanzenbeete und das gereinigte Wasser wertvolle Lebensräume für verschiedene Tierarten und tragen zur Erhaltung der lokalen Biodiversität bei. Darüber hinaus schaffen wir durch den Anbau von Blumen auf den Pflanzenfiltern zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für die Bevölkerung und unterstützen somit die lokale Wirtschaft.

Neuartige Pflanzenkläranlage in Mexiko reinigt Abwasser effizient

Die Pflanzenkläranlage in Rayon, Bundesstaat Mexiko, befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich Anfang 2025 fertiggestellt. Mit einer ausgelegten Kapazität zur Reinigung des Abwassers von über 23.000 Einwohnern pro Tag, spielt diese Anlage eine wichtige Rolle bei der Abwasserbehandlung in der Nähe von Mexiko-Stadt. Mit sechs vertikal durchströmten Pflanzenbeeten und einem Schönungsteich bietet die Anlage eine Gesamtfläche von fast 15.000 Quadratmetern und schafft so Lebensraum für Tiere und verbessert die Reinigungsleistung.

Die aktuelle Bauphase der Anlage in Mexicali, Baja California, erweitert eine bestehende Kläranlage um zwei zusätzliche Reinigungsschritte mit Hilfe der innovativen Pflanzenkläranlagentechnik. Durch diese Konfiguration wird eine äußerst effiziente Reinigung erreicht, wobei der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Gleichzeitig entsteht ein bedeutender ökologischer Mehrwert für die Region.

Die Kläranlage in Cihuatlan, Bundesstaat Jalisco, wurde 2021 an der tropischen Pazifikküste fertiggestellt und ist die erste Anlage dieser Größenordnung in Mexiko. Sie dient der Reinigung des Abwassers der über 20.000 Einwohner umfassenden Stadt Cihuatlan. Die Anlage besteht aus verschiedenen Behandlungsstufen, darunter Primärbehandlung durch Sandfänge, Rechen und Imhoff-Tanks, sowie Sekundärbehandlung in organisch geformten, vertikal durchströmten Pflanzenbeeten. Das gereinigte Wasser wird in einem naturnah gestalteten Schönungsteich gesammelt und zur Bewässerung der umliegenden Kokosnuss- und Bananenplantagen genutzt.

Die Projekte von Janisch & Schulz in Mexiko spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Umweltbedingungen. Durch die Reinigung des Abwassers tragen sie zur Verringerung der Verschmutzung bei und schaffen gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Tiere. Darüber hinaus unterstützen sie die lokale Landwirtschaft, indem das gereinigte Wasser zur Bewässerung genutzt wird. Die Kläranlagen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit aus und können als Modell für ähnliche Projekte in Lateinamerika dienen, um die Auswirkungen der Abwasserentsorgung auf die Umwelt zu minimieren.

