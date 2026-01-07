Navitec präsentiert modulare AGV AMR Software auf LogiMAT 2026

Auf der LogiMAT 2026 stellt Navitec Systems in Halle 8, Stand 8F16, eine hardwareunabhängige Softwarelösung für AGV und AMR vor. Mit den Modulen Navitrol(TM) für präzise Navigation und Navithor(TM) für effizientes Flottenmanagement steigert das Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit. Die Integration in diverse Plattformen, die Unterstützung von VDA-5050 und RTLS sorgen für zuverlässigen Betrieb in Automobilfabriken, Großlagern und anspruchsvoller Fertigung. Ein niedriger Return-on-Investment rundet das Angebot ab.



Navitec Systems präsentiert Navigation und Flottenmanagementlösungen auf LogiMAT 2026

Auf der LogiMAT 2026 in Halle 8, Stand 8F16 präsentiert Navitec Systems als global führender Anbieter spezialisierter FTF- und AMR-Softwarelösungen ein integriertes Portfolio aus Navigations- und Flottenmanagementtools. Die modulare Architektur erlaubt flexible Implementierung in heterogene Fahrzeugflotten, steigert Betriebssicherheit durch präzise Positionsbestimmung und passt sich unterschiedlichen Industriebereichen an. Ziel ist es, mithilfe intelligenter Algorithmen Effizienz und Skalierbarkeit nachhaltiger Automatisierungsprozesse messbar zu erhöhen und Investitionskosten schnell zu amortisieren und Wartungsaufwand zu minimieren.

Modulare Hardwareunabhängige Softwarelösung integriert sich flexibel in diverse Plattformen

Der modular konzipierte Software-Stack von Navitec ermöglicht eine vollständig hardwareunabhängige Integration in diverse Fahrzeug- und Robotikplattformen. Anwender wählen nach Belieben Best-in-Class-Sensoren, Steuerungseinheiten und Aktoren aus Drittanbietern, um bestehende Infrastrukturen optimal zu nutzen. Durch die offene Architektur lassen sich individuelle Systemkomponenten flexibel anpassen und erweitern. Diese Unabhängigkeit minimiert Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern, erhöht die Lebensdauer der Investition, erleichtert künftige Anpassungen an sich verändernde Produktions- und Automatisierungsanforderungen und beschleunigt kontinuierlich Innovationszyklen.

Navitrol(TM) liefert präzise Navigation für mobile Roboter in Industrie

Navitrol(TM) bietet eine hochentwickelte Navigationslösung für autonome Transportfahrzeuge und überzeugt durch präzise Positionsbestimmung auch in dicht belegten, dynamischen Industrieumgebungen. Durch den hardwareunabhängigen Architekturansatz lässt sich die Software rasch implementieren und unterstützt unterschiedlichste Roboterplattformen, Fahrzeugabmessungen sowie diverse Kinematikmodelle. Selbst bei herausfordernden Bodenbeschaffenheiten gewährleistet das System zuverlässige Routenführung und Anpassungsfähigkeit. Nahtlose modulare Erweiterbarkeit und offene Schnittstellen fördern individuelle maximale Anpassung und Zukunftssicherheit.

Zentrales Flottenmanagement für gemischte Roboter- und Fahrzeugflotten effizient steuern

Navithor(TM) zentralisiert das Management heterogener Fahrzeugflotten in einem einzigen System und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung automatisierter mobiler Roboter und manueller Förderfahrzeuge. Die modulare Plattform kommuniziert gemäß VDA-5050-Standard und integriert präzise RTLS-Daten zur Echtzeitortung. Offene Schnittstellen erlauben die nahtlose Anbindung an bestehende Produktionssteuerungs- und Informationssysteme. Durch KI-gestützte Verkehrsplanung und dynamische Aufgabenverteilung steigert Navithor(TM) Effizienz, vermindert Wartezeiten und optimiert Materialtransportprozesse nachhaltig. Sicherheitsfunktionen sowie Priorisierungsmöglichkeiten erhöhen Verlässlichkeit und reduzieren manuelle Eingriffe. Maximale Betriebskontinuität.

Navitec-Lösungen sichern stabilen Indoor- und Outdoor-Logistikbetrieb mit schnellem ROI

Navitec-Lösungen bieten in der Automobilproduktion, in großvolumigen Lagern und in komplexen Fertigungsumgebungen zuverlässige Indoor- und Outdoor-Navigation. Die robusten Systeme gewährleisten durchweg stabile Betriebsabläufe und reduzieren Ausfallzeiten. Durch optimierte Routenplanung und Verkehrskoordination profitieren Unternehmen von einer verkürzten Amortisationsdauer und heben Logistikprozesse auf ein neues Level. Der modulare Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen an verschiedenste Einsatzszenarien und sichert langfristig effiziente, skalierbare Automatisierung in anspruchsvollen Produktions- und Lagerumgebungen und steigert nachhaltig deren betriebliche Wettbewerbsfähigkeit.

Modularer hardwareunabhängiger Software-Stack optimiert mobile Robotik mit schnellem ROI

Der modulare und hardwareunabhängige Software-Stack von Navitec Systems kombiniert die spezialisierten Module Navitrol(TM) und Navithor(TM) zu einer umfassenden Lösung für mobile Robotik. Durch diesen Architekturansatz werden Effizienzsteigerungen, erhöhte Betriebssicherheit und flexible Skalierbarkeit realisiert. Kunden profitieren von zukunftssicheren Automatisierungsprozessen, die sich problemlos in bestehende Infrastruktur integrieren lassen, sowie von einer schnellen Amortisation der Investitionen (ROI). Gleichzeitig ebnet die Plattform den Weg hin zur nächsten Generation intelligenter Logistiksysteme und langfristigem nachhaltigem Wachstum.