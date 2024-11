Kompakter, zuverlässiger Überwachungscomputer für raue Umgebungen

Der Neousys POC-764VR ist ein leistungsstarker und zuverlässiger lüfterloser Computer, der speziell für den Einsatz in Überwachungsanwendungen konzipiert wurde. Mit seiner robusten Bauweise gewährleistet er eine stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Er eignet sich ideal für die Erfassung von Bildern, die Echtzeit-Objekterkennung und die detaillierte Datenanalyse. Dank der Unterstützung verschiedener Sensoren ermöglicht der POC-764VR eine Echtzeitüberwachung, den Fernzugriff und die Kontrolle von entfernten Standorten. Gleichzeitig verbessert er die Sicherheit und Effizienz bei reduzierten Kosten.



Leistungsstarker POC-764VR: Intel Core i3-Prozessor mit acht Kernen

Der POC-764VR ist mit einem Intel(R) Elkhart Lake Core(TM) i3-N305-Prozessor mit acht Kernen ausgestattet, der eine zuverlässige Leistung bei einem geringen Energieverbrauch von nur 15 W bietet. Das System eignet sich ideal als KI-Plattform mit Intel(R) OpenVINO(TM)-Inferenzmöglichkeiten auf Einsteigerniveau. Es verfügt über GbE PoE+-Ports zur Stromversorgung von IP-Kameras und einen zusätzlichen 2.5GbE-LAN-Anschluss für eine sichere Übertragung von Daten mit hoher Bandbreite.

Der Neousys POC-764VR bietet eine flexible und zuverlässige Datenspeicherung dank der Unterstützung von zwei Hotswap-fähigen 2,5-Zoll-SSDs und einer RAID 0/1/JBOD-Konfiguration. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 16 TB können große Datenmengen problemlos verwaltet werden. Darüber hinaus ermöglichen ein M.2- und zwei Mini-PCIe-Sockel die Integration von zusätzlichen Funktionen wie einem CAN-Bus oder einer drahtlosen Anbindung an LTE- oder Wi-Fi-Netze.

Aufgrund der einfachen Integration des POC-764VR in Fahrzeuge durch die Zündsteuerung eignet er sich ideal für mobile Überwachungsanwendungen. Zudem ermöglicht der einfache Aufbau und die Hutschienenmontage eine unkomplizierte Installation und Bereitstellung in verschiedenen Überwachungs- und Sicherheitsszenarien.

Der Neousys POC-764VR ist ein kompakter Computer mit effizienter Raumnutzung. Mit seinen Maßen von nur 175,8 x 115,5 x 67,9 mm passt er problemlos in Gehäuse im Außenbereich und in engen Räumen. Zudem arbeitet er zuverlässig in einem Temperaturbereich von -10°C bis 70°C, was ihn auch für kritische Anwendungen prädestiniert.

Der Neousys POC-764VR ist ein leistungsstarker und zuverlässiger lüfterloser Computer, der speziell für moderne Überwachungssysteme entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Allround-Konstruktion erfüllt er alle Anforderungen an stationäre und mobile Überwachung. Durch seine exzellente Leistung und Zuverlässigkeit ist er unverzichtbar für kritische Überwachungsaufgaben.

