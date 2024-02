Standorttreue und Wachstum: Neubau des Firmensitzes der Gema Switzerland GmbH

Der Bau des neuen Firmensitzes der Gema Switzerland GmbH in Gossau befindet sich in einer fortgeschrittenen Phase und nimmt immer konkretere Formen an. Ende September fand das Richtfest statt, bei dem die Gäste bereits einen ersten Einblick in das zukünftige Gebäude erhielten. Der Neubau wird voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen sein und bringt viele Vorteile für das Unternehmen und seine Mitarbeiter mit sich.



Neuer Firmensitz der Gema Switzerland GmbH setzt auf moderne Arbeitswelten

Mit dem Neubau des Firmensitzes in Gossau investiert die Gema Switzerland GmbH in moderne Arbeitswelten für ihre Mitarbeiter. Neben großzügigen Kommunikations- und Begegnungsflächen wird das Gebäude technisch auf dem neuesten Stand sein und genügend Raum für das aktuelle und zukünftige Wachstum des Unternehmens bieten. Die Arbeitsbedingungen werden somit den Bedürfnissen und Anforderungen der Mitarbeiter gerecht.

Firmensitz bleibt in der Region erhalten

Der Neubau des Firmensitzes in Gossau demonstriert die Kontinuität der Gema Switzerland GmbH im Hinblick auf den Standort Ostschweiz. Die Entscheidung, den neuen Firmensitz in der Region zu errichten, zeigt das Vertrauen des Unternehmens in die Stärke und das Potenzial der Ostschweiz. Dies ermöglicht eine langfristige Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort und schafft Verbindungen zur regionalen Wirtschaft. Durch den Erhalt des Unternehmens in der Region werden Arbeitsplätze gesichert und die Wirtschaft gestärkt.

Effizientere Produktion durch Zusammenführung aller Montagegruppen unter einem Dach

Der geplante Neubau des Firmensitzes schafft eine optimierte Fertigungsstruktur und eröffnet höhere Produktionskapazitäten. Durch die Zusammenführung aller Montagegruppen an einem Standort wird die Produktion effizienter und reibungsloser gestaltet. Die großzügige Fläche von über 20.000 m2 ermöglicht eine deutliche Erweiterung der Produktionsfläche im Vergleich zur aktuellen Situation. Dies schafft die Grundlage für weiteres Wachstum und steigert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Mehr Platz und moderne Ausstattung im Versuchs- und Kundenapplikationslabor

Im neuen Firmengebäude der Gema Switzerland GmbH gibt es ein herausragendes Feature: das moderne Versuchs- und Kundenapplikationslabor. Mit einer um 60 % größeren Fläche und vier topmodernen Beschichtungslinien bietet es ideale Voraussetzungen für die Durchführung von Beschichtungsversuchen. Kunden aus aller Welt werden von der Effizienz und Praxisnähe profitieren, die dieses Labor ermöglicht. Die Gema Switzerland GmbH kann so ihre führende Position in der Beschichtungsbranche weiter stärken.

Moderner Firmensitz in Gossau: Optimale Arbeitswelten und höhere Produktionskapazitäten

Der Neubau des Firmensitzes der Gema Switzerland GmbH in Gossau bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Durch die optimierte Fertigungsstruktur werden die Produktionsabläufe effizienter gestaltet und die Produktionskapazitäten erhöht. Dadurch kann das Unternehmen seine Produkte schneller und in größerem Umfang herstellen. Zudem ermöglicht der neue Standort die Vereinigung aller Montagegruppen unter einem Dach, was zu einer reibungsloseren Produktion führt.