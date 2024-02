Söhner Kunststofftechnik eröffnet neue Montagehalle für mehr Kapazität

Die Söhner Kunststofftechnik GmbH hat ihre Produktions- und Montagekapazitäten durch die Inbetriebnahme einer neuen Montagehalle am Hauptsitz in Schwaigern erweitert. Mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern bietet die Halle ausreichend Platz für die Herstellung von Verpackungslösungen aus Kunststoff. Darüber hinaus ermöglicht die Zentralisierung der Montagebereiche eine effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe und des Materialflusses, was zu verkürzten Fertigungszeiten führt.



Effizienzsteigerung durch Zentralisierung der Montagebereiche in neuer Halle

Durch die Zentralisierung der bisher räumlich voneinander getrennten Montagebereiche in der neuen Montagehalle erfolgt bei Söhner Kunststofftechnik eine deutliche Optimierung der Arbeitsabläufe und des Materialflusses. Dies ermöglicht dem Unternehmen, flexibler auf die steigende Nachfrage nach komplexen Verpackungslösungen zu reagieren und gleichzeitig die Fertigungszeiten zu verkürzen. Die Zusammenführung der Bereiche erlaubt es zudem, effizienter und schneller auf individuelle Kundenwünsche einzugehen.

Nachhaltige Planung und Bau der Montagehalle bei Söhner Kunststofftechnik

Die neue Montagehalle von Söhner Kunststofftechnik wurde unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten geplant und gebaut. Durch den Einsatz von Lichtbändern wird natürliches Tageslicht genutzt, was nicht nur zu einem angenehmen Raumklima führt, sondern auch Energieeinsparungen ermöglicht. Die Beleuchtung der Halle besteht komplett aus energieeffizienter LED-Technik und wird intelligent gesteuert, abhängig vom Tageslicht und der Anwesenheit der Mitarbeiter. Zusätzlich wird die Wärme- und Warmwassererzeugung durch Fernwärme aus einer nahegelegenen Biogasanlage gewährleistet. In Zukunft ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant, um den jährlichen Energiebedarf der Halle zu decken und somit die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zu unterstützen.

Söhner Kunststofftechnik eröffnet neue Montagehalle für mehr Effizienz

