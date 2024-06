Safelog und Stäubli vereinen Kompetenzen in der Transportrobotik

Die Unternehmen Safelog und Stäubli haben eine Partnerschaft in der Transportrobotik geschlossen, um ihre Kompetenzen zu vereinen. Stäubli bringt dabei sein umfangreiches Know-how in der Mechatronik ein und ist in der Lage, mobile Roboter mit einer beeindruckenden Traglast von bis zu 450 Tonnen herzustellen. Safelog hingegen ist Experte in der Entwicklung agiler Transportroboter und der Steuerung großer Roboterflotten. Gemeinsam werden sie ihr Portfolio erweitern und streben eine Steigerung der Produktionszahlen sowie eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit an.



Kompaktester Gegengewichtsstapler FL1500 setzt neue Maßstäbe

Der FL1500 von Stäubli ist ein kompakter Gegengewichtsstapler, der aufgrund seiner außergewöhnlichen Servicefreundlichkeit hervorsticht. Durch die Möglichkeit, die wichtigsten Teile ohne Werkzeuge innerhalb weniger Minuten auszutauschen, ist eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz gewährleistet. Zudem optimiert das Design des Roboters die Nutzung der Batteriekapazität durch eine flexible Anpassung des Gegengewichts.

Effiziente Steuerung von Transportroboterflotten durch Safelog IntelliAgent

Der dezentrale Flottenmanager Safelog IntelliAgent von Safelog ermöglicht eine effiziente Steuerung und Einsatzplanung von Roboterflotten. Durch die Integration in den Stäubli Roboter FL1500 und PF3 erhalten Kunden eine intelligente und flexible Kontrolle ihrer Transportroboterflotten, was zu einer reibungslosen Logistik führt.

Safelog und Stäubli fusionieren: Eine starke Partnerschaft für maßgeschneiderte Lösungen

Die Zusammenarbeit zwischen Safelog und Stäubli geht über eine gewöhnliche Partnerschaft hinaus und stellt eine Fusion von Kompetenzen dar. Diese strategische Allianz markiert einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie beider Unternehmen. Durch die Kombination ihrer Technologien können sie ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen, auf zusätzliche Anwendungsbereiche erweitern. Darüber hinaus streben sie durch die Schaffung von Synergien eine schnellere und effizientere Arbeitsweise an, um ihren Marktanteil weiter auszubauen.

Die Kooperation zwischen Safelog und Stäubli in der Transportrobotik bietet den Kunden eine breite Palette von Vorteilen. Mit maßgeschneiderten Lösungen, einer intelligenten Steuerung der Roboterflotten und einer verbesserten Effizienz in der Logistik können die Kunden ihre Prozesse optimieren und Kosten sparen. Durch die Fusion der Stärken beider Unternehmen werden Synergien geschaffen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine schnellere Markterschließung ermöglichen.