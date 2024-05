Die Northrop Grumman Corporation hat eine wegweisende Software entwickelt, die es ermöglicht, wichtige Situationsdaten ohne Verbindung zu einem Cloud-Server zu empfangen, anzuzeigen und zu teilen. Dadurch wird die Sicherheit und Verwundbarkeit unserer Kriegsführer erheblich verbessert. Die Technologie der nächsten Generation bietet zuverlässige Informationen für den Schutz unserer Truppen im Rahmen des Joint All-Domain Command and Control. Diese Software ist äußerst anpassungsfähig und kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.



Neue Software ermöglicht sichere und schnelle Verteilung kritischer Informationen

Die Combat Edge Processing Software von Northrop Grumman ermöglicht es den Geräten vor Ort, kritische Informationen in Sekundenschnelle sicher zu verteilen, ohne auf eine Verbindung zu einem Cloud-Server angewiesen zu sein. Dadurch wird die Verwundbarkeit von Einheiten vor Ort erheblich reduziert, da sie unabhängig von der Verfügbarkeit einer externen Verbindung handeln können. Das modulare Design der Software ermöglicht eine schnelle Aufrüstung und eine problemlose Integration in bestehende Hardwarelösungen, was kostengünstig ist und den Einsatz in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.

Die neue Software von Northrop Grumman ermöglicht es Kriegsführern, Entscheidungen bei missionskritischer Geschwindigkeit zu treffen, indem sie die Verarbeitung von Daten in den Kampfraum verlagert. Dadurch werden Fehlerpunkte in herkömmlichen Prozessen eliminiert und klare Beobachtungen, schnelle Entscheidungen und intelligente Maßnahmen ermöglicht. Diese Softwarelösung ist hoch anpassungsfähig und kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden, was einen klaren Vorteil in komplexen Umgebungen bietet.

Northrop Grummans neue Software ermöglicht das Verfolgen von Link-16-Daten ohne Cloud-Verbindung

In der erfolgreichen Demonstration wurde gezeigt, dass Link-16-Daten auf handlichen Geräten verfolgt werden können, ohne eine Verbindung zu einem Cloud-Server herstellen zu müssen. Dies wurde durch den Einsatz der neuen Software von Northrop Grumman ermöglicht. Diese Demonstration markiert einen bedeutsamen Fortschritt hin zu zukünftigen Edge-Computing-Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Kampfraum. Die Fähigkeit, diese Daten vor Ort zu verfolgen, eröffnet neue Möglichkeiten für effektive und sichere Informationsverarbeitung in militärischen Einsätzen.

Northrop Grumman Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologie. Mit Hilfe ihrer innovativen Lösungen ermöglichen sie es ihren Kunden, die Welt zu vernetzen und zu schützen, sowie die Grenzen der menschlichen Erforschung im Universum zu erweitern. Durch ihre engagierten Mitarbeiter, die täglich daran arbeiten, die schwierigsten Probleme zu lösen, setzt das Unternehmen neue Standards und treibt die technologische Entwicklung voran.

Neue Software von Northrop Grumman reduziert Verwundbarkeit vor Ort

Die neu entwickelte Software von Northrop Grumman stellt einen bedeutenden Fortschritt für deutsche Kriegsführer dar. Durch den Wegfall einer Verbindung zu einem Cloud-Server wird die Verwundbarkeit von Einheiten vor Ort erheblich minimiert. Die Software ermöglicht es den Geräten vor Ort, in Sekundenschnelle lebenswichtige Informationen zu verteilen, was den Erfolg von Missionen maßgeblich unterstützt. Darüber hinaus zeichnet sich die Software durch hohe Anpassungsfähigkeit aus und kann problemlos in bestehende Systeme integriert werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den deutschen Militärsektor.

Die neue Verarbeitungstechnologie von Northrop Grumman ermöglicht es Kriegsführern, in komplexen Umgebungen schnellere Entscheidungen zu treffen und intelligentere Maßnahmen zu ergreifen. Durch den Wegfall einer Verbindung zu einem Cloud-Server wird die Sicherheit von Einheiten vor Ort erheblich gesteigert. Die Demonstration von Northrop Grumman markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Zukunft des Edge Computing und verspricht eine vielversprechende Zukunft für das deutsche Militär.