dSPACE gründet Vertriebsgesellschaft in Schweden für Automotive-Lösungen

Das Unternehmen dSPACE hat eine eigene Vertriebsgesellschaft in Schweden gegründet, um seine Kunden in diesem wichtigen europäischen Automotive-Markt besser zu unterstützen. Mit den Standorten in Stockholm und Göteborg übernimmt dSPACE Nordic AB die Geschäfte, Mitarbeiter und Standorte des langjährigen Distributors Fengco. Dadurch kann dSPACE seine umfangreiche Erfahrung in der Simulation und Validierung nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und die Entwicklung von elektrischen, selbstfahrenden und software-definierten Fahrzeugen voranzutreiben.



dSPACE Nordic AB eröffnet eigene Vertriebsgesellschaft in Schweden

Kontinuität und Zusammenarbeit: Bengt Eriksson leitet dSPACE Nordic AB

Bei der Fortführung und Weiterentwicklung des Geschäfts in Schweden setzt dSPACE auf Kontinuität. Bengt Eriksson, Gründer und Geschäftsführer von Fengco, wird auch dSPACE Nordic AB als Managing Director leiten. Durch die enge Zusammenarbeit mit dSPACE-Experten in Deutschland kann dSPACE Nordic AB sowohl lokale als auch globale Lösungen schnell anbieten. Außerdem erweitert das Unternehmen seine Service-Angebote wie Engineering, Training und Support, um den Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

