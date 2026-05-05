NEURA Mobile Robots zeigt End-to-End-Automation mit AGV und Cobot

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert NEURA Mobile Robots erstmals eine durchgängige End-to-End-Lösung für Materialflüsse, die den automatisierten Transport mit der AGV-Plattform X MOVE 1200 und den kognitiven Cobot MAiRA M kombiniert. Dieses System ermöglicht eigenständiges Greifen, Einlagern und Abrufen von Objekten, reduziert manuelle Übergaben, optimiert Prozesszeiten und minimiert Fehler. Dadurch werden Effizienz und Anlagenverfügbarkeit signifikant gesteigert, die Ausfallsicherheit erhöht, die Rentabilität im Betrieb optimiert und damit Ausfallzeiten minimiert.



NEURA zeigt erstmals mobile Manipulation in Intralogistik Stand B21

Auf der LogiMAT zeigt NEURA Mobile Robots in Halle 8, Stand B21, eine neuartige Anwendung für mobile Manipulation in der Intralogistik. Kernstück bildet die präzise Integration der fahrerlosen Plattform X MOVE 1200 und des kognitiven Cobots MAiRA M. Diese Verbindung ermöglicht autonomes Transportieren, Greifen und Einsortieren von Waren in einem System. Prozessschritte werden beschleunigt, manuelle Übergaben entfallen und die Effizienz modularer Logistikabläufe steigt indem Sensorik und künstliche Intelligenz verzahnt agieren.

Komplett automatisierte Transport- und Handhabungsprozesse reduzieren Prozesszeiten und Fehlerquoten

Durch die erstmalige vollautomatische Kopplung von Transport- und Handhabungsprozessen ohne manuelle Übergaben wird eine nahtlose Materialflussstruktur geschaffen. Dank der kombinierten Technologie lassen sich Prozessschritte effizient in einem Arbeitsgang abwickeln. Dies führt zu deutlich reduzierten Durchlaufzeiten und minimierten Fehlerquoten. Die durchgängige Automatisierung steigert zudem die Einsatzbereitschaft der gesamten Anlage und senkt Wartungsaufwände. Gerade in hoch ausgelasteten Produktions- und Logistikumgebungen sorgt diese Innovation für spürbare Produktivitätssteigerungen. Unternehmen profitieren von optimierten Abläufen sofort.

Modulare NEURA-Lösung integriert autonome Roboter selbstständig in bestehende Systeme

Die NEURA-Lösung unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen AGV- oder AMR-Ansätzen, die sich ausschließlich auf den reinen Materialtransport konzentrieren. Dank ihrer modularen Architektur lässt sie sich nahtlos in vorhandene Infrastrukturen integrieren, ohne bestehende Automatisierungssysteme zu ersetzen. Mithilfe fortschrittlicher, kognitiver Greif- und Handhabungsalgorithmen agieren die mobilen Roboter eigenständig und adaptiv. Sie erkennen Aufgaben, ermitteln Positionen und führen Manipulationsprozesse selbstständig durch, was die Prozesssicherheit erhöht und manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert effektiv.

End-to-End Automatisierung optimiert Intralogistik, Line Feeding und Order Picking

Diese modulare Automatisierungslösung deckt ein breites Anwendungsspektrum ab, von Intralogistik über Line Feeding und Order Picking bis hin zu komplexen Lastflussprozessen in der letzten Meile. Sie gewährleistet eine durchgängige Zuführung und Verteilung von Kleinteilen mit hoher Präzision und Geschwindigkeit. Gleichzeitig ermöglicht sie den vollautomatischen Zugriff auf Regalplätze in Hochregallagern, reduziert manuelle Eingriffe, steigert die Prozesssicherheit und erhöht die Effizienz in Lager und Produktion nachhaltig und minimiert Leerlaufzeiten durch optimierte Logistiksteuerung.

Kognitive Robotik revolutioniert Intralogistik: Systeme bewegen, verstehen, treffen Entscheidungen

Die Intralogistik erlebt einen grundlegenden Wandel: Transportgeräte müssen über das reine Fördern von Waren hinausgehen und umfassen zunehmend intelligente Funktionen, um Situationen eigenständig zu bewerten. Kognitive Robotik integriert Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Aktionsplanung, sodass mobile Roboter nicht nur Objekte bewegen, sondern auch komplexe Arbeitsabläufe selbständig anpassen können. Mit dieser Methode wird mobile Manipulation erstmals in Produktions- und Lagerprozessen implementiert, um Effizienz, Flexibilität und Zuverlässigkeit nachhaltig zu steigern und durch künstliche Intelligenz.

MAiRA M-Cobot lokalisiert und lagert Ladungsträger autonom an LogiMAT

Der MAiRA M-Cobot nutzt eine KI-kamera, um kleine Ladungsträger automatisch zu erkennen, präzise aus Regalfächern zu entnehmen und wieder korrekt einzulagern. Parallel übernimmt die fahrerlose Plattform X MOVE 1200 den Materialtransport zwischen definierten Übergabestationen und gewährleistet kontinuierliche Bewegungsabläufe ohne manuelle Eingriffe. Besucher am Stand 8B21 gewinnen Einblicke in die nahtlose Integration von künstlicher Intelligenz, Sensortechnik und mobiler Robotik, die bereits in über 1.500 Installationen erfolgreich eingesetzt wird weltweit für effiziente Abläufe.

Skalierbare mobile Robotik mit kognitiven Cobots optimiert selbstständig Umgebungsanpassung

Die Umsetzung einer skalierbaren und adaptiven mobilen Robotik erfordert flexible Hardware, intelligente Software und modulare Architekturen. Durch den Einsatz kognitiver Cobots entstehen autonome Einheiten, die dank lernender Algorithmen ihre Umgebung selbstständig erkunden, Muster erkennen und Prozesse optimieren. Diese Roboter passen sich dynamisch an wechselnde Bedingungen an, erhöhen die Effizienz in Produktions- und Logistikanwendungen und ermöglichen eine kontinuierliche Leistungssteigerung. Andreas Lindemann unterstreicht den nachhaltigen Fortschritt dieser Technologie im industriellen Alltag täglich.

Die vorgestellte Lösung integriert nahtlos alle Prozessschritte von der Warenanlieferung bis zum finalen Handhabungsschritt. Durch die Kombination von mobiler Robotik und kognitiven Cobots werden Transportwege und Materialhandling in einem einzigen System automatisiert. Das Ergebnis ist eine signifikante Verkürzung der Durchlaufzeiten, eine deutliche Senkung von Fehlerraten und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Die modulare Architektur erlaubt eine flexible Einbindung in bestehende Infrastrukturen und eröffnet Anwendern neue Effizienzpotenziale entlang des gesamten Materialflusses effizienter Steuerung.