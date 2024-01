Frühzeitige Erkennung und Minimierung von Ransomware-Risiken mit Nextron Systems

Nextron Systems bietet innovative IT-Sicherheitslösungen, die Unternehmen vor den wachsenden Bedrohungen der digitalen Welt schützen. Mit seiner wegweisenden Mission zur Bekämpfung und frühzeitigen Erkennung von Cyberkriminalität setzt Nextron neue Maßstäbe in der IT-Sicherheitsbranche. Durch den Einsatz modernster Technologien und Lösungen ermöglicht Nextron Unternehmen weltweit, sich effektiv vor Cyberangriffen zu schützen und ihre digitalen Assets zu sichern.



Sechs sachliche und kurze Varianten für die Überschrift:

Unternehmen sind heutzutage mit der allgegenwärtigen Gefahr von Cyberangriffen konfrontiert. Laut Branchenverband Bitkom haben neun von zehn Unternehmen in den letzten zwölf Monaten eine Art von Cyberangriff erfahren. Ransomware stellt dabei nach wie vor die größte Bedrohung dar, obwohl die Anzahl der Lösegeldzahlungen gesunken ist. Dennoch ist die durchschnittlich gezahlte Lösegeldsumme im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr doppelt so hoch. Es ist daher von größter Bedeutung, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Unternehmen vor diesen Risiken zu schützen.

Der APT Scanner THOR von Nextron ist eine innovative Lösung, die herkömmlichen Sicherheitstools bei der frühzeitigen Erkennung von Ransomware-Angriffen überlegen ist. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, die neuesten High-Tech-Attacken aufzudecken, minimiert THOR effektiv die damit verbundenen Risiken und schützt Unternehmen vor schwerwiegenden Schäden und Datenverlust.

Compromise Assessments und Threat Detection sind für Unternehmen von großer Bedeutung, da sie dazu dienen, Hackerangriffe frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist nicht nur für IT-Security-Verantwortliche, sondern auch für die Unternehmensleitung essentiell, da durch eine frühzeitige Erkennung Datenverlust, Systemverschlüsselung und Rufschädigung vermieden werden können. Dadurch wird eine signifikante Unternehmenswertvernichtung verhindert.

Nextron hat mit der Produktfamilie rund um den APT Scanner THOR eine herausragende Lösung entwickelt, die eine beeindruckende Erkennungsrate bietet. Im Gegensatz zu herkömmlicher AV-Software und EDR-Agenten deckt THOR die Lücken ab, die von anderen Systemen oft übersehen werden. Es erkennt auch Advanced Persistent Threats (APTs), die eine ernsthafte Gefahr darstellen können. Darüber hinaus ermöglicht der THOR Scanner die Validierung von Alarmen und die genaue Bestimmung des Ausmaßes eines aktiven Angriffs.

Nextron ist ein Anbieter von IT-Sicherheitslösungen, der sich auf staatlich gelenkte Spionage- und Sabotageangriffe spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dietzenbach bei Frankfurt am Main und genießt bereits jetzt Anerkennung als Hidden Champion in der IT-Security-Branche. Mit seinem Fachwissen und seinen innovativen Lösungen schützt Nextron Unternehmen vor den wachsenden Bedrohungen der digitalen Welt.

Der THOR Scanner von Nextron Systems ist eine vielseitige Sicherheitslösung, die für verschiedene Betriebssysteme wie Windows, Linux, macOS und AIX verfügbar ist. Mit seiner umfangreichen Datenbank von ca. 30.000 quelloffenen YARA- und 2.000 Sigma-Erkennungsegeln und Signaturen erkennt er zuverlässig jegliche Anomalien. Durch jahrelange Entwicklung und Optimierung kann der Scanner Indicators of Compromise (IoCs) auf zahlreichen Endgeräten im Firmennetzwerk identifizieren und analysieren, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.

Nextron Systems hat sich als Spitzenreiter in der Bereitstellung von automatisierter und kontinuierlicher Kompromittierungsanalyse-Software etabliert. Durch ihre innovative Technologie treiben sie die Mission voran, Unternehmen wirksam vor Bedrohungen zu schützen, die von anderen Sicherheitslösungen übersehen werden. Ihre Lösungen ermöglichen eine umfassende Überwachung und Bewertung der Sicherheitslage, um frühzeitig auf mögliche Angriffe reagieren zu können.

Das ASGARD Management Center und das ASGARD Analysis Cockpit von Nextron sind leistungsstarke Tools, die eine effiziente Orchestrierung und Konsolidierung von Scans ermöglichen. Sie bieten Unternehmen die Flexibilität, die Produkte entweder vor Ort oder in der Cloud einzusetzen. Darüber hinaus bietet Nextron mit seinem Managed Service für Compromise Assessment wertvolle Unterstützung bei der Bewertung von Sicherheitsverletzungen und gibt Empfehlungen für die Incident Response. Diese umfassende Lösung hilft Unternehmen, ihre Sicherheitsstrategie zu optimieren und auf mögliche Bedrohungen angemessen zu reagieren.

Die ständige Weiterentwicklung der Cyberkriminalität, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Um diesen Bedrohungen proaktiv entgegenzuwirken und frühzeitig zu erkennen, bietet Nextron Systems führende Technologien zur Bekämpfung von Cyberkriminalität an. Mit innovativen Lösungen setzt das Unternehmen neue Standards im Bereich der frühzeitigen Erkennungstechnologie und unterstützt Unternehmen dabei, sich effektiv vor den Gefahren der digitalen Welt zu schützen.

Erfahren Sie mehr über die fortschrittlichen IT-Sicherheitslösungen von Nextron Systems auf ihrer offiziellen Website (www.nextron-systems.com). Dort finden Sie umfassende Informationen über die führenden Technologien zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Mit Nextron können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen vor den Bedrohungen der digitalen Welt geschützt ist. Durch die effektive Erkennung von Hackern minimieren Sie das Risiko von Cyberangriffen und schützen Ihre sensiblen Daten und Ihr Unternehmensimage.

Nextron Systems: Innovative Lösungen für frühzeitige Cyberangriffserkennung