NORD DRIVESYSTEMS eröffnet neues Werk in Texas

NORD DRIVESYSTEMS hat kürzlich sein neues Werk in McKinney, Texas, eröffnet. Dieser neue Standort ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz in den USA zu erweitern und seinen Kunden in der südlichen Region eine Vielzahl von Dienstleistungen anzubieten, darunter Pre-Sales, Lagerhaltung, Montage und Aftermarket-Support. Mit dem Werk in McKinney kann NORD nun Kunden im gesamten Land bedienen und seine bestehenden Standorte in Waunakee, Wisconsin, Charlotte, North Carolina und Corona, Kalifornien ergänzen.



Neues Werk in McKinney bietet Montage und Kundenservice

Das Werk in McKinney ist ein beeindruckender Komplex, der auf einer Fläche von 7.900 Quadratmetern Kapazitäten für die Montage, den Service und die Customer Experience bietet. Mit der Fertigung unlackierter Getriebeeinheiten und der Möglichkeit, diese in einer Lackieranlage mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen zu versehen, ist das Werk gut ausgestattet, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Produktionskapazität beträgt bis zu 200 Einheiten pro Schicht.

Feierliche Eröffnung des neuen Werks in McKinney, Texas

Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Werks in McKinney, Texas waren neben den NORD-Geschäftsführern auch hochrangige Vertreter aus Politik, Kunden, Lieferanten und Branchenverbänden anwesend. Das Open House bot den Gästen die Möglichkeit, das Werk aus nächster Nähe kennenzulernen und Informationen über die maßgeschneiderten Antriebslösungen und den kundennahen Service von NORD zu erhalten. Torsten Schultz, Präsident von NORD USA, unterstrich die Bedeutung des Werks für das Unternehmen und betonte, dass es dazu beitragen werde, das Kundenversprechen von NORD zu erfüllen und kurze Lieferzeiten aufrechtzuerhalten.

Kundennähe als zentrales Anliegen von NORD DRIVESYSTEMS

Mit einem weltweiten Netzwerk in über 80 Ländern ist NORD DRIVESYSTEMS ein Antriebsspezialist, der großen Wert auf Kundennähe legt. Durch eigene Fertigungsstätten, Montagewerke und Servicestützpunkte in wichtigen Industrienationen kann das Unternehmen kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und schnellen Service vor Ort sicherstellen.

Der neue Standort in Texas ermöglicht es NORD DRIVESYSTEMS, seine Kunden in den USA optimal zu bedienen. Texas gilt als eine aufstrebende Wirtschaftsregion mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt. Die investitionsfreundliche Politik des Bundesstaates zieht zahlreiche Unternehmen an, darunter auch NORD. Besonders Kunden aus den Branchen Logistik, Nahrungsmittel, Elektronik und Maschinenbau können von den hochwertigen Motoren, Getrieben und Frequenzumrichtern von NORD profitieren.

Das neu eröffnete Werk in McKinney, Texas ermöglicht es NORD DRIVESYSTEMS, seinen Kunden in der südlichen Region der USA eine verbesserte Unterstützung anzubieten. Durch die Bereitstellung von Montagekapazitäten, einem breiten Serviceangebot und einer engen Beziehung zur Gemeinde McKinney ist NORD in der Lage, kurze Lieferzeiten und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die weltweite Präsenz des Unternehmens ermöglicht außerdem eine enge Zusammenarbeit mit Kunden in allen wichtigen Industrienationen.