Deutschlands führender Tiefkühllogistiker eröffnet neues Kühlhaus in Wesel

NORDFROST eröffnet neues Kühlhaus für Tiefkühl- und Frischeprodukte

Das neue Kühlhaus in Wesel bietet eine breite Palette von Möglichkeiten für eine nachhaltige Supply Chain. Es verfügt über multi-temperierbare Palettenstellplätze, die sowohl für Tiefkühl- als auch für Frischeprodukte geeignet sind. Darüber hinaus können die Hallen auch als Trockenlager und zur Lagerung von Produkten bei Raumtemperatur bis +18°C genutzt werden. NORDFROST bietet auch Value Added Services wie Kommissionierung, Konfektionierung, Lohnverpackung und Zollabwicklung an, um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Insbesondere für Kunden aus der Fruchtsaftbranche plant NORDFROST, zukünftig auch Dienstleistungen in der Fruchtsaftlogistik anzubieten, einschließlich Crushen und Blenden.

Das Kühlhaus in Wesel spielt eine wichtige Rolle im „Cool Corridor“-Konzept, das darauf abzielt, den Transport von Kühlcontainern auf dem Rhein zu fördern. Durch die Verlagerung des Transports auf den Wasserweg können Kunden pro Container mehr als 65 % CO2 einsparen, was zu einer erheblichen Verbesserung der Nachhaltigkeitsziele beiträgt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Hafenverbund DeltaPort und dem Port of Rotterdam ermöglicht tägliche Binnenschiffsverkehre zwischen den ARA-Häfen und fördert so den effizienten und nachhaltigen Transport von Kühlprodukten.

Das Terminal bietet eine innovative Lösung zur nachhaltigen Gestaltung des „Cool Corridor“ Konzepts. Neben zahlreichen Reeferplugs als Stromanschluss für Kühlcontainer können diese auch direkt am Kühlhaus gestaut und entladen werden. Durch die direkte Lage des Kühlhauses auf dem Terminalgelände entfallen die strengen Gewichtsbeschränkungen der Straßenverkehrsordnung, was eine effiziente und flexible Abwicklung ermöglicht.

Das angeschlossene Containerdepot bietet umfassende Services für Container, einschließlich PTI-Check, CSC-Prüfung, Reinigung und Reparatur. Dadurch können die Container direkt für die nächste Beladung vorbereitet werden, was zu einer besseren Auslastung beim Transport von schweren Gütern führt und somit zur Nachhaltigkeit beiträgt. Zusätzlich erfolgt eine behördliche Kontrolle der importierten Lebensmittel aus Drittländern auf dem Terminal, um die Sicherheit und Qualität der Abwicklung zu verstärken.

