North West Hub Alliance kooperiert mit PYREG für Abwasserbehandlungsprojekt in Sydney

Die North West Hub Alliance, bestehend aus den Unternehmen John Holland, KBR und Stantec, hat eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Anlagenhersteller PYREG vereinbart. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickeln sie gemeinsam mit Sydney Water ein Großprojekt zur Erhöhung der Abwasserbehandlungskapazität in der Riverstone Water Resource Recovery Facility (WRRF). Das Projekt ist eine Antwort auf das anhaltende Wachstum im Nordwesten von Sydney und wird die Infrastruktur schaffen, um dem Bedarf an neuen Häusern und Unternehmen in der Region gerecht zu werden.



North West Hub Alliance startet Programm zur Erhöhung der Abwasseraufbereitungskapazität

Die North West Hub Alliance ist für das North West Treatment Hub Growth Program verantwortlich, das die Upgrades der WRRFs Rouse Hill und Riverstone umfasst. Im Rahmen dieses 10-Jahres-Programms wird die Abwasseraufbereitungskapazität von Sydney Water erheblich gesteigert. Dadurch kann das anhaltende Wachstum im Nordwesten von Sydney bewältigt werden und es entsteht die Grundlage für neue Wohn- und Geschäftsgebiete in der Region. Die Allianz setzt sich dafür ein, die Abwasseraufbereitung in Sydney zu verbessern und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu fördern.

Die North West Hub Alliance plant, die Abwasserbehandlungskapazität in der Riverstone Water Resource Recovery Facility (WRRF) zu erhöhen. Hierfür wird die Karbonisierungstechnologie von PYREG eingesetzt, die es Sydney Water ermöglicht, Klärschlämme umweltfreundlich zu verwerten. Im Rahmen des Projekts werden zwei PX1500-S-Anlagen von PYREG erworben, deren Baubeginn für Ende 2024 geplant ist. Diese Anlagen ermöglichen erstmals den geschlossenen Kreislauf der Klärschlamme und tragen somit zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen bei.

Die innovative PYREG-Karbonisierungstechnologie ermöglicht die Umwandlung von Klärschlamm in hochwertige Biochar. Diese Biochar enthält wertvolle Mengen an Phosphor, einem essentiellen Nährstoff für das Pflanzenwachstum. In den Gemeinden im Nordwesten von Sydney kann die phosphorreiche Biochar als Dünger in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe wiederverwendet werden. Durch diese nachhaltige Lösung wird eine effiziente Nutzung von Ressourcen ermöglicht und gleichzeitig die Umwelt geschont.

PYREG hat seit 2015 erfolgreich seine skalierbaren Biochar-Produktionssysteme in Kläranlagen weltweit implementiert. Mit dem Projekt in Sydney wagt das Unternehmen den Einstieg in den australischen Markt. Diese innovativen Systeme ermöglichen die effiziente Produktion von hochwertigem Biochar aus Klärschlamm und tragen so zur nachhaltigen Abwasserbehandlung bei. Die langjährige Erfahrung von PYREG und der Einsatz modernster Technologie machen das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für Kläranlagenbetreiber, die umweltfreundliche Lösungen suchen. Die Expansion nach Australien eröffnet PYREG neue Möglichkeiten und stärkt seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Biochar-Produktion.

Das Herzstück der PYREG-Technologie besteht aus einem patentierten Reaktor und einer nachgeschalteten FLOX-Brennkammer. Im Reaktor wird das Rohmaterial unter Ausschluss von Luftzufuhr bei hohen Temperaturen erhitzt. Durch die präzise Steuerung der computergesteuerten Prozessparameter wird ein effektives Recycling ermöglicht. Dabei bleibt der wertvolle Phosphor in der entstehenden Biochar voll verfügbar.

Die Behandlung von Klärschlamm ist ein entscheidender Schritt zur Beseitigung von schädlichen Substanzen und zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Durch die Entfernung von Schadstoffen aus dem Klärschlamm wird eine potenzielle Gefahr für die Umwelt minimiert. Gleichzeitig wird die Gesundheit der Menschen geschützt, da schädliche Substanzen nicht in die Umwelt gelangen. Die Klärschlammbehandlung ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil des Abwasserbehandlungsprozesses und trägt zur Nachhaltigkeit und Umweltschonung bei.

Die North West Hub Alliance, bestehend aus den Unternehmen John Holland, KBR und Stantec, ist stolz darauf, eine führende Rolle in der Entwicklung innovativer Lösungen in der Wasserindustrie einzunehmen. Durch ihre Zusammenarbeit wird nicht nur die Kapazität des Abwassernetzes im Nordwesten von Sydney erhöht, sondern es werden auch erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse erzielt. Dies zeigt das Engagement der Allianz für eine nachhaltige Abwasserbehandlung und den Schutz der Umwelt.

PYREG ist stolz darauf, dass sie im Rahmen eines weltweiten Auswahlverfahrens den Auftrag für das Riverstone-Projekt erhalten haben. Die PX 1500-S-Anlage ist eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für die Behandlung von Klärschlamm. Sie trägt dazu bei, die Kosten für die Entsorgung zu senken und gleichzeitig die Umweltvorschriften einzuhalten.

Durch die Kooperation zwischen der North West Hub Alliance und PYREG ergeben sich in Sydney neue Möglichkeiten zur effektiven Behandlung von Abwasser. Das Projekt wird nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem wertvolle Ressourcen wiederverwertet werden.