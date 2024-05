NPB-450-NFC: Revolutionäres Ladegerät für Werkstätten und den Servicebereich

Das Ladegerät NPB-450-NFC von FORTEC Power ermöglicht dank seiner innovativen NFC-Technologie eine Revolution in Werkstätten und im Servicebereich. Es bietet die Möglichkeit, verschiedenste Batterien mit nur einem Ladegerät zu laden. Die Ladeparameter können bequem über das Smartphone schnell und einfach programmiert werden, was eine enorme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglicht.



NFC-Technologie ermöglicht flexible Ladeparameter für NPB-450-NFC Ladegerät

Die NFC-Technologie ermöglicht eine schnelle und sichere Datenübertragung über kurze Distanzen. Mit dem NPB-450-NFC Ladegerät von MEAN WELL wird diese Technologie nun auch in der bewährten NPB-450-Serie eingesetzt. Werkstätten können die Ladeparameter bequem per Smartphone programmieren, unabhängig davon, ob das Ladegerät an das Stromnetz angeschlossen ist oder nicht. Diese innovative Lösung steigert die Effizienz und Flexibilität in Werkstätten erheblich.

Individuelle Anpassung der Ladeparameter für optimale Batterieladung

Das NPB-450-NFC Ladegerät von FORTEC Power ermöglicht Werkstätten und dem Servicebereich eine individuelle Anpassung der Ladeparameter. Neben den Basisparametern wie Konstantstrom und Konstantspannung können über die mobile Applikationsschnittstelle auch die Ladekurven-Timeout-Funktion und die Reaktivierung der Ladung eingestellt werden. Dadurch können die Ladeparameter optimal auf die Batterietypen abgestimmt werden, was zu einer effizienten und sicheren Ladung führt. Die Passwortfunktion sorgt zusätzlich für erhöhte Sicherheit.

Effiziente 3-Stufen-Ladung: Das NPB-450-NFC ermöglicht optimales Batterieladen

Das NPB-450-NFC Ladegerät von FORTEC Power ermöglicht eine effiziente 3-Stufen-Ladung für Batterien. In der Hauptladephase wird die Batterie schnell und mit konstantem Strom geladen. Sobald die gewünschte Spannung erreicht ist, wechselt das Ladegerät in die Nachladephase mit konstanter Ladespannung. Der Ladestrom sinkt dabei entsprechend dem Ladezustand der Batterie. Sobald der Ladeschlussstrom erreicht ist, erfolgt die Float- oder Erhaltungsladephase mit konstanter Erhaltungsladespannung, um den optimalen Ladezustand zu erhalten.

Revolutionäres Ladegerät: NFC-Technologie für flexible Batterieladung in Werkstätten

