Neousys Technology präsentiert neue Jetson-Modelle für Edge-KI-Anwendungen

Die NRU-161V-AWP und NRU-162S-AWP Modelle von Neousys Technology sind Teil der Jetson-Produktfamilie und eignen sich perfekt für KI-Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Ausgestattet mit einem NVIDIA Jetson Orin NX- oder Orin Nano-SoM, bieten sie eine kompakte Bauweise und eine IP66-Zertifizierung, was sie wasser- und staubdicht macht. Zudem ermöglicht der lüfterlose Betrieb in einem Temperaturbereich von -25°C bis 70°C eine zuverlässige Funktion in extremen Bedingungen. All das zu einem erschwinglichen Preis.



Neousys Technology präsentiert robuste Edge-KI-Systeme für Fahrzeuge und Roboter

Die NRU-161V-AWP und NRU-162S-AWP Modelle von Neousys Technology sind speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie autonome Logistik, Smart Agriculture und Fahrerassistenzsysteme für Geländefahrzeuge entwickelt worden. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 35 V DC bieten sie eine flexible Stromversorgung. Die robuste Konstruktion mit durchgehenden M12-Anschlüssen macht sie widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen. Je nach Anforderungen können entweder bis zu sechs GMSL2-Fahrzeugkameras oder vier GbE-PoE+-Ports für IP-Kameras und GigE-Industriekameras unterstützt werden.

Neousys Technology strebt danach, innovative Edge-KI-Anwendungen zu fördern, die sowohl einen geringen Energieverbrauch als auch beeindruckende KI-Rechenleistung bieten. Durch den Einsatz der Jetson-Systeme wollen sie Lücken in der Produktion und im Alltag schließen. Diese Lücken umfassen nicht nur robuste Konstruktionen und Onboard-Unterstützung für PoE+-GbE und GMSL2-Kameras, sondern auch kostengünstige und wasserdichte Plattformen.

Die NRU-161V-AWP und NRU-162S-AWP Modelle von Neousys Technology sind Teil der Jetson-Baureihe und bieten innovative Edge-KI-Anwendungen mit niedrigem Energiebedarf und hoher Rechenleistung. Sie erfüllen die Anforderungen in verschiedenen Bereichen wie autonomer Logistik und Smart Agriculture. Dank ihrer robusten Konstruktion, dem lüfterlosen Betrieb und der IP66-Zertifizierung sind sie ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen. Die Unterstützung von GMSL2-Fahrzeugkameras und IP-Kameras macht sie äußerst vielseitig. Mit diesen Modellen erfüllt Neousys Technology die Bedürfnisse von PC-Enthusiasten und liefert innovative Jetson-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.neousys-tech.com/de/product/product-lines/edge-ai-gpu-computing/nvidia-jetson/nru-160-awp

Robuste und zuverlässige Jetson-Modelle für Edge-KI-Anwendungen in extremen Umgebungen

