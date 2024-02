NATO vergibt 5,6-Milliarden-Dollar-Auftrag an Raytheon und MBDA für Patriot-Raketen

Die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) hat COMLOG, ein Joint Venture zwischen Raytheon und MBDA, mit einem Auftrag im Rahmen der European Sky Shield Initiative (ESSI) beauftragt. Der Vertrag hat einen Gesamtwert von bis zu 5,6 Milliarden US-Dollar und unterstützt eine Koalition von Nationen, darunter Deutschland, die Niederlande, Rumänien und Spanien. Die Lieferung umfasst bis zu 1.000 Patriot GEM-T-Raketen und beinhaltet die Qualifizierung von aktualisierten Komponenten, die Aufnahme neuer Zulieferer sowie Testgeräte und Ersatzteile für die zukünftige Instandhaltung. COMLOG wird die Produktionskapazitäten für GEM-T-Raketen in Europa erweitern, um die Auslieferung zu unterstützen.



NSPA erteilt COMLOG ersten Auftrag zur Unterstützung der European Sky Shield Initiative

Der GEM-T ist ein Abfanglenkflugkörper, der speziell für die Abwehr taktischer ballistischer Flugkörper entwickelt wurde. Als Teil des Patriot-Luft- und Raketenabwehrsystems ist der GEM-T ein wichtiger Bestandteil der Verteidigungskapazitäten von acht europäischen Staaten und der Ukraine. Das System hat sich bereits weltweit bewährt und ist in der Lage, eine Vielzahl von Bedrohungen abzuwehren, darunter Marschflugkörper, ballistische Raketen sowie feindliche Drohnen und Flugzeuge.

Durch den Vertrag können die Länder, die das Patriot-System nutzen, erhebliche Vorteile erlangen. Die gebündelte Beschaffung ermöglicht es den Ländern, größere Mengen an Patriot GEM-T-Raketen zu produzieren und so der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dies führt zu einer erhöhten Versorgungssicherheit und trägt zur Auffüllung der Bestände an Patriot-Luftabwehrraketen bei. Darüber hinaus fördert die Initiative die Zusammenarbeit zwischen den NATO-Verbündeten im Rahmen der European Sky Shield Initiative (ESSI).

Der Vertrag zwischen der NSPA und dem Joint Venture COMLOG, bestehend aus Raytheon und MBDA, unterstreicht die Fähigkeit der NSPA, effektive und kosteneffiziente multinationale Lösungen zu liefern. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Verbündeten und Industrie konnte die NSPA die Anforderungen dieses komplexen Auftrags erfolgreich konsolidieren. Die Kundennationen profitieren von Größenvorteilen, einer Reduzierung des logistischen Aufwands und erhalten kompetente Lösungen und Unterstützung in einem bewährten Rechtsrahmen.

Durch den Auftrag wird MBDA in der Lage sein, in Deutschland eine Produktionsstätte für Patriot-Lenkflugkörper aufzubauen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine industriellen Fähigkeiten in Europa zu stärken und die militärischen Kapazitäten zu erweitern. Die COMLOG-Anlage, die im Rahmen des Auftrags entsteht, wird die einzige ihrer Art außerhalb der USA sein und eine umfangreiche Teilkomponentenfertigung für den Patriot-Flugkörper ermöglichen.

Raytheon und MBDA haben in Zusammenarbeit mit der NSPA, der US-Armee und einem breiten Netzwerk von Zulieferern ein GEM-T-Programm entwickelt, das dazu dient, den Bestand der NATO-Luftabwehrraketen zu erhöhen. Durch diese Maßnahme wird die Abschreckungskraft der NATO gestärkt und die Einsatzbereitschaft der Patriot-Luftabwehrsysteme in ganz Europa aufrechterhalten. Die gebündelte Beschaffung ermöglicht zudem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den europäischen Patriot-Verbündeten.