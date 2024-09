Anthropic veröffentlicht System-Prompts für Einblick in KI-Verhalten

Anthropic, das Unternehmen hinter der Sprach-KI Claude, hat als einer der ersten Anbieter die sogenannten System-Prompts veröffentlicht. Diese ermöglichen einen detaillierten Einblick in das Verhalten der KI und erfüllen den Wunsch nach mehr Transparenz in der KI-Entwicklung. Im Gegensatz zu anderen Anbietern hält Anthropic die System-Prompts nicht als Geschäftsgeheimnis zurück, sondern setzt von Anfang an auf Ethik und Transparenz. Die veröffentlichten Prompts sind besonders wertvoll für KI-Entwickler, da sie die Möglichkeiten der Claude-Modelle verdeutlichen und Anleitungen zur Interaktion mit der KI bieten.



Die System-Prompts von Claude 3.5 Sonnet ermöglichen uns einen detaillierten Einblick in das Verhalten der KI. Die Entwickler haben bewusst versucht, bestimmte Phrasen und Füllwörter zu eliminieren, um eine präzisere Kommunikation zu gewährleisten. Claude ist darauf programmiert, direkt auf sämtliche menschlichen Nachrichten zu antworten, jedoch werden dabei bestimmte Wörter vermieden. Zusätzlich berücksichtigen die System-Prompts auch das Phänomen der Halluzinationen bei Sprach-KIs. Wenn Claude bestimmte Artikel, wissenschaftliche Arbeiten oder Bücher erwähnt oder zitiert, weist es die Nutzer immer darauf hin, dass es keinen Zugriff auf externe Informationen hat und somit Zitate möglicherweise fehlerhaft sein könnten. Auch der wichtige Hinweis, Zitate stets zu überprüfen, ist in den Prompts enthalten.

Anthropic hat mit der Veröffentlichung der System-Prompts einen bemerkenswerten Schritt unternommen. Im Gegensatz zur gängigen Praxis, solche Prompts als Geschäftsgeheimnis zu behandeln, setzt das Unternehmen auf Ethik und Transparenz. Alex Albert, Leiter der Entwicklerbeziehungen bei Anthropic, kündigte an, dass das Unternehmen diese Praxis auch in Zukunft beibehalten und regelmäßig Updates der Prompts veröffentlichen wird. Dadurch wird ein offenerer und transparenterer Umgang mit KI-Technologien ermöglicht.

Anthropic, das Unternehmen, das von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet wurde, legt großen Wert auf die Sicherheit von KI-Systemen. Dies zeigt sich auch in ihrem kürzlich angekündigten Upgrade ihres Bug-Bounty-Programms. Insbesondere universelle Jailbreak-Angriffe werden als potenzielle Gefahrenquelle betrachtet. Um solche Sicherheitslücken zu schließen, hat Anthropic Belohnungen von bis zu 15.000 US-Dollar für die Offenlegung neuer Sicherheitslücken ausgelobt.

Mit der Veröffentlichung der System-Prompts leistet Anthropic einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Transparenz und Ethik in der KI-Entwicklung. Durch die Bereitstellung dieser Informationen erhalten Nutzer die Möglichkeit, das Verhalten der KI genauer zu verstehen und ihr Funktionieren besser nachvollziehen zu können. Anthropic signalisiert damit seine Offenheit im Umgang mit KI-Technologien und unterstreicht seine Bemühungen um die Sicherheit von KI.