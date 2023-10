NTT DATA Business Solutions: Übernahme von Conexos stärkt Wachstumspläne von NTT DATA in Brasilien

NTT DATA Business Solutions erweitert sein Produktportfolio im Softwarebereich durch die Übernahme von Conexos, einem führenden Lösungsanbieter für Handelsunternehmen in Brasilien. Conexos unterstützt Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Handel, Logistik, Industrie und Rohstoffbörsen, mit umfassenden Lösungen. Ihr Top-Produkt, die Software „Conexos Cloud“, ermöglicht eine effiziente Verwaltung des Außenhandels und bietet Lösungen für komplexe Prozesse wie Logistik, Zollabfertigung, Sonderregelungen, Währungsumrechnung und Besteuerung.



Regelkonforme Außenhandelstransaktionen durch NTT DATA Business Solutions

Die Import- und Exportlogistik in Brasilien ist aufgrund der strengen Regulierungen und der spezifischen Anforderungen des Außenhandelssystems Siscomex äußerst anspruchsvoll. Die Berechnung der Steuern und die Kommunikation mit diesem System erfordern eine genaue Kenntnis der brasilianischen Vorschriften. Durch die enge Zusammenarbeit von NTT DATA Business Solutions und Conexos können Kunden nun auf exklusive Lösungen zugreifen, die ihnen dabei helfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und ihre Import- und Exportaktivitäten effizient abzuwickeln.

NTT DATA Business Solutions ermöglicht Unternehmen die Umstellung auf SAP® S/4HANA und bietet ihnen eine Vielzahl steuerlicher Lösungen an. Mit der GTM-Software von Conexos wird die Ein- und Ausfuhrkontrolle effizienter und flexibler gestaltet, was zu transparenteren und regelkonformeren Außenhandelstransaktionen führt.

Die Conexos Cloud ist eine umfassende Softwarelösung, die Unternehmen dabei hilft, den Im- und Export von Waren effizient zu automatisieren. Sie ermöglicht eine reibungslose Zollabfertigung und reduziert bürokratische Hürden. Durch die Integration von 65 Software-Bots werden repetitive Aufgaben automatisiert und potenzielle menschliche Fehler vermieden. Zusätzlich bietet die Plattform über 4.000 Berichte, die bei strategischen Entscheidungen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Zusammenarbeit von NTT DATA Business Solutions und Conexos bringt zahlreiche Vorteile mit sich. NTT DATA Business Solutions kann seine ambitionierten Wachstumspläne in Brasilien weiterverfolgen und gleichzeitig sein eigenes Softwaresegment stärken. Kunden in Brasilien erhalten eine maßgeschneiderte Lösung, die sowohl auf SAP® als auch auf der GTM-Software von Conexos basiert und speziell auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Die nahtlose Integration der GTM-Software in SAP ermöglicht eine effiziente und transparente Abwicklung von Außenhandelstransaktionen.

Die Übernahme von Conexos durch die NTT DATA Business Solutions AG eröffnet neue Potenziale für eine zukünftige Expansion in den gesamten lateinamerikanischen Markt. Die Conexos Cloud-Software ist bereits für Unternehmen in Lateinamerika angepasst und in den Sprachen Spanisch und Englisch verfügbar. Im Zuge der Übernahme wechseln mehr als 300 Bestandskunden von Conexos zur NTT/NTT DATA Group.

Als Teil der NTT DATA Gruppe ist NTT DATA Business Solutions ein globaler strategischer Partner von SAP. Mit umfangreichem Fachwissen und Know-how in SAP-Lösungen und -Technologien bietet das Unternehmen seinen Kunden Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen. Mit über 13.500 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern ist NTT DATA Business Solutions bestrebt, Innovationen voranzutreiben und langfristigen Geschäftserfolg zu fördern.

NTT DATA ist ein renommierter Anbieter von Business- und IT-Lösungen mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei ihrer Transformation durch umfassende Beratung, innovative Branchenlösungen und modernste IT-Services. Mit einer globalen Präsenz und lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern bietet NTT DATA maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und erfolgreich zu sein.

Kunden in Brasilien und darüber hinaus profitieren von der Übernahme von Conexos durch NTT DATA Business Solutions. Die Kombination aus SAP® und eigener Software erleichtert die effiziente Verwaltung des Außenhandels und sorgt für Transparenz. Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen stärkt das Angebot und trägt zum langfristigen Geschäftserfolg der Kunden bei.