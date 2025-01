50 Jahre Nubert: Von Familiengarage zum erfolgreichen Lautsprecherhersteller

Die Nubert electronic GmbH, ein Lautsprecherhersteller aus Schwaben, feiert sein 50. Firmenjubiläum und blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Das Unternehmen hat sich durch hochwertige Lautsprecher einen Namen gemacht und präsentiert auch für die Zukunft zahlreiche spannende Neuentwicklungen. Von den Anfängen in der Familiengarage bis zur europaweiten Verbreitung hat Nubert sich kontinuierlich weiterentwickelt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Unternehmens und die Vorteile seiner Produkte.



Nubert electronic GmbH: Eine Erfolgsgeschichte aus der Familiengarage

In den Siebzigerjahren entdeckte Gründer Günther Nubert seine Leidenschaft für Lautsprecherentwicklung in der Familiengarage. Mit Hilfe von Freunden entwickelte er die ersten Modelle, darunter die beliebten Modelle 388, 471 und 551. Schließlich wurde 1975 die Nubert electronic GmbH offiziell gegründet, um die Produktion und Vermarktung der Lautsprecher weiter auszubauen.

Expansion und innovative Produkte: Nuberts Filialen und Designpreise

Nach der Gründung eröffnete Nubert in den folgenden Jahren Filialen in Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Aalen. Besonders beeindruckend waren 1989 die Rundstrahler der Pyramide-Serie und der ungewöhnliche Formfaktor des Obelisk. Im selben Jahr wurde das berühmte Maskottchen „nubi“ geboren, das bis heute als Fanartikel erhältlich ist. 1992 erhielt Nubert seinen ersten Designpreis für den nuForm Lautsprecher, der später von den Modellen nuWave und nuVero perfektioniert wurde. 1994 legte die nuBox den Grundstein für den deutschlandweiten Erfolg von Nubert und führte zum deutschlandweiten Direktvertrieb, was den Kunden mehr Klang fürs Geld bedeutete.

Nubert: Kontinuierliche Erweiterung des Portfolios und bahnbrechende Technologien

Im Laufe der Jahre hat Nubert sein Portfolio kontinuierlich erweitert und sich als führender Hersteller von Lautsprechern etabliert. Die nuLine Serie aus dem Jahr 1998 zeichnete sich durch ihr edles Design aus und bot ein beeindruckendes Klangerlebnis mit räumlichem Klanggenuss. Die Topserie nuVero aus dem Jahr 2008 setzte neue Maßstäbe im High-End-Audio-Bereich und beeindruckte mit wegweisenden Technologien. Die Einführung der nuPro Aktivlautsprecher im Jahr 2011 brachte Nubert auch im Studiobereich großen Erfolg. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den folgenden Jahren auch Soundbars und HiFi-Elektronik entwickelt und eingeführt.

Rückschlag durch Hochwasser – Neues Logistikzentrum beschleunigt Innovationen

Trotz einer schwierigen Phase nach einem Hochwasser im Jahr 2016 konnte Nubert ein Jahr später mit der Eröffnung eines neuen Logistik- und Entwicklungszentrums neue Wege gehen. Dies ermöglichte schnellere Auslieferungen und verbesserte technische Möglichkeiten. In der Folge konnten weitere innovative Produkte wie die nuPro X Aktiv-Lautsprecher, nuSub Subwoofer und die überarbeitete nuBoxx Serie eingeführt werden. Ein besonderes Highlight war die Einführung der aktiven Flaggschiff-Reihe nuZeo im Jahr 2023.

Nubert feiert Jubiläum: Blick in die Zukunft mit spannenden Produktankündigungen

Im Jahr 2025 feiert Nubert sein 50. Jubiläum und richtet den Fokus auf die Zukunft. Fans und Klangbegeisterte dürfen sich auf aufregende Produktankündigungen freuen, die den ehrlichen Klang fortsetzen. Die operative Doppelspitze, bestehend aus Markus Pedal und Daniel T. Schütze, wird die Geschicke der Firma leiten und den Weg für die nächsten 50 Jahre ebnen. Günther Nubert, der Gründer, bleibt als Geschäftsführer und Mentor dem Unternehmen erhalten.

Nubert – führender Hersteller von Lautsprechern mit innovativen Technologien

Nubert ist ein renommierter Lautsprecherhersteller, der in den letzten 50 Jahren einen erstklassigen Ruf erworben hat. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine vielfältige Produktpalette aus, die mit innovativen Technologien, ansprechendem Design und hervorragender Klangqualität überzeugt. Dank des deutschlandweiten Direktvertriebs können Kunden bei Nubert erstklassige Lautsprecher zu einem erschwinglichen Preis erwerben. Die aktuelle operative Doppelspitze und der Fokus auf zukünftige Produktneuheiten lassen darauf schließen, dass Nubert auch in Zukunft ein verlässlicher Akteur in der Welt der Lautsprecher sein wird.