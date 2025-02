Chemetall setzt auf 100% erneuerbaren Strom in Blackman Township

Die Geschäftseinheit Oberflächentechnik von BASF Coatings hat erfolgreich ihren Produktionsstandort in Blackman Township, Michigan, USA, auf 100 Prozent erneuerbaren Strom umgestellt. Durch eine Partnerschaft mit BASF Renewable Energy wird der Strom nun aus erneuerbaren Quellen wie Solar- und Windenergie bezogen. Diese Umstellung wird voraussichtlich zu einer Reduktion von rund 950 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr 2025 führen und somit einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.



Chemetall setzt auf erneuerbaren Strom für nachhaltige Produktion

