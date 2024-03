Österreichs größtes und leistungsfähigstes Holzvergaserwerk eröffnet in Fürstenfeld

Das Holzvergaserwerk der Stadtwerke Fürstenfeld in der Steiermark ist ein beeindruckendes Beispiel für die nachhaltige Energiegewinnung in Österreich. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde und der Burkhardt GmbH als Anlagenhersteller konnte die Fertigstellung der Betriebshalle gefeiert werden, die den Weg für Österreichs größtes Holzvergaserwerk ebnet. Mit modernster Technologie und geringen Emissionen leistet das Werk einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Energieversorgung.



Neues Holzvergaserwerk setzt Maßstäbe in Energiegewinnung

Nachhaltige Energiegewinnung mit emissionsfreiem Holzvergaserwerk

Das Holzvergaserwerk der Stadtwerke Fürstenfeld ist ein beeindruckendes Beispiel für nachhaltige Energiegewinnung. Die Anlage besteht aus zwölf Blockheizkraftwerken mit MAN Motoren, die mit Holzgas aus Pellets betrieben werden. Durch ein innovatives zweistufiges Verfahren wird sowohl Wärme als auch Strom erzeugt. Mit Hilfe modernster Filter und Katalysatoren trägt das Holzvergaserwerk erheblich zum Umweltschutz bei, da es nahezu emissionsfrei ist.

Beeindruckende Leistung: 2.000 kW Strom und 3.000 kW Wärme

Das Holzvergaserwerk in Fürstenfeld erzeugt beeindruckende Mengen an Strom und Wärme, mit einer Leistung von 2.000 kW Strom und 3.000 kW Wärme. Jährlich werden etwa 16.000 Megawattstunden Strom erzeugt, was etwa 75 Prozent des Haushalts-Stromverbrauchs in Fürstenfeld entspricht. Damit können rund 5.300 Haushalte versorgt werden. Zusätzlich wird eine thermische Energie von 20.000 Megawatt erzeugt, die einen Großteil von Fürstenfeld mit Wärme versorgen kann.

Beim Richtfest des neuen Holzvergaserwerks in Fürstenfeld wurden prominente Gäste wie Bürgermeister Franz Jost und Stadtwerke-Chef DDI Dr. Franz Friedl begrüßt. Sie würdigten die Anlagenbauer Claus Burkhardt und Alfred Sumann sowie Chefplaner Ing. Leo Riebenbauer für ihren maßgeblichen Beitrag zum Erfolg des Projekts. Die Anwesenheit dieser wichtigen Persönlichkeiten unterstreicht die Bedeutung des Holzvergaserwerks für die Region und die Anerkennung, die es für seine nachhaltige Energiegewinnung erhält.

