Automatische Temperaturregelung für optimale Prozesse und Produktqualität

Der NX-HTC Temperaturregler von OMRON ermöglicht im Fertigungs- und Verpackungsumfeld eine präzise Temperaturkontrolle, um optimale Prozesse und Produktqualität sicherzustellen. Mit seiner automatischen Regelung ohne menschliches Eingreifen bietet er zahlreiche Vorteile, wie die Verhinderung von Anomalien und die Reduzierung von Ausfallzeiten. Zusätzlich ermöglicht die hochpräzise Temperaturregelung auch in Hochtemperaturszenarien eine optimale Temperaturkontrolle und maximiert die Produktionseffizienz. Dank seines platzsparenden Designs und der einfachen Installation ist der NX-HTC die ideale Lösung zur Optimierung der Temperaturkontrolle in verschiedenen Anwendungen.



Präzise Temperaturkontrolle verhindert Maschinenanomalien und reduziert Ausfallzeiten

Der NX-HTC von OMRON ist eine Lösung, die dabei hilft, kostspielige Ausfallzeiten und den hohen Zeitaufwand für die Fehlerbehebung bei Maschinenmontagen zu reduzieren. Dank seiner einzigartigen Funktion zur Digitalisierung von Temperaturkurven können Anomalien frühzeitig erkannt werden, um ungewöhnliche Gerätezustände zu vermeiden. Dadurch wird die Effizienz der Fehlersuche verbessert und die Arbeitsstunden reduziert.

Präzise Temperaturregelung in Hochtemperaturszenarien mit dem NX-HTC

Der NX-HTC zeichnet sich durch eine beeindruckende Auflösung von 0,01 Grad Celsius aus, was eine äußerst präzise Temperaturregelung ermöglicht, selbst in Hochtemperaturszenarien. Zusätzlich zu dieser Funktion bietet der NX-HTC umfassende Heiz- und Kühlregelungsfunktionen sowie die Unterstützung von HBA-Alarmen. Dadurch wird eine optimale Temperaturkontrolle gewährleistet und die Effizienz der Produktion maximiert.

Platzsparend und vielseitig: Der NX-HTC mit vier und acht Regelkreisen

Die verschiedenen Varianten des NX-HTC Temperaturreglers bieten Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen. Mit vier oder acht Regelkreisen ist der NX-HTC in der Lage, die Temperatur in mehreren Prozessen gleichzeitig zu kontrollieren. Zusätzlich zu dieser Funktionalität nimmt er auch weniger Platz ein als sein Vorgänger, was eine optimierte Raumausnutzung und eine einfachere Installation ermöglicht. Der Universaleingang unterstützt die Verwendung einer Vielzahl von Sensoren, was die Anpassungsfähigkeit des NX-HTC weiter verbessert.

