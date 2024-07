OMS E-Mobility und Toyota: Vertrauensvolle Zusammenarbeit für E-Mobilität

Die OMS E-Mobility GmbH hat durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos einen wichtigen Beitrag zur Förderung der E-Mobilität geleistet. In Zusammenarbeit mit Toyota Material Handling Deutschland wurden bereits an vier Standorten Ladesäulen und Wallboxen installiert, um eine umweltfreundliche Fahrzeugflotte zu unterstützen.



Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen OMS E-Mobility GmbH und Toyota Material Handling Deutschland

Die OMS E-Mobility GmbH und Toyota Material Handling Deutschland haben in ihrer Zusammenarbeit auf Vertrauen, Schnelligkeit und Professionalität gesetzt. Bereits im Jahr 2023 hat Toyota Material Handling Deutschland das Vertrauen in OMS E-Mobility GmbH gelegt und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos an insgesamt vier Standorten in deren Hände gegeben. Dabei wurden 11 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten und 3 Wallboxen installiert. Die Bauzeit pro Standort betrug nur 1 bis 2 Wochen. Zusätzlich wurden Heimladepunkte für Mitarbeiter eingerichtet, um das Laden von Dienstwagen am Wohnort zu ermöglichen.

Automatische Abrechnung und Überblick über Ladevorgänge

Die Ladeinfrastruktur von OMS E-Mobility GmbH zeichnet sich durch eine vollautomatisierte Abrechnung der Ladevorgänge aus. Mitarbeiter, die ihren Firmenwagen zuhause laden, erhalten automatisch eine Gutschrift für den genutzten Strom. Auch private Ladevorgänge am Firmenstandort können gegengerechnet werden. Die Softwarelösung bietet einen umfassenden Überblick über den Status der Ladepunkte und die Ladevorgänge. Zudem können Gäste und Geschäftspartner die Ladesäulen freischalten und die Tarife entsprechend anpassen.

Herausforderungen bei der Umstellung auf Elektromobilität im Fuhrpark

Die Umstellung eines Fuhrparks auf Elektromobilität erfordert eine sorgfältige Auswahl von Fahrzeugen, die den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen. Zudem ist eine eigene Ladeinfrastruktur mit umfassenden Abrechnungsmöglichkeiten unerlässlich. Durch das Laden der elektrischen Flotte am Unternehmensstandort können teure Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen vermieden werden.

Durch die Umstellung auf Elektromobilität sinken die Fuhrparkkosten erheblich, und die Mitarbeiter sparen Zeit, da das Laden der Fahrzeuge über Nacht erfolgen kann.

Umstellung auf Elektromobilität? Kontaktieren Sie OMS E-Mobility GmbH!

Bei Interesse an Elektromobilität oder einer Umstellung auf E-Mobilität bietet die OMS E-Mobility GmbH individuelle Ladelösungen und unterstützt Unternehmen dabei, einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen, Schonung von Ressourcen und Förderung von Innovationen zu leisten.