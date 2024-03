Automatische Identifikation von Sicherheitslücken – ONEKEY revolutioniert die Softwareanalyse

Die PwC Holdings Germany GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft von PwC Deutschland, hat eine Minderheitsbeteiligung an der ONEKEY GmbH erworben. ONEKEY ist eine ausgezeichnete europäische Plattform für Product Cybersecurity & Compliance. Sie bietet innovative Technologien zur vereinfachten Prüfung und Verwaltung von Cybersecurity & Compliance Produktanforderungen für Hersteller.



Automatische Identifikation von Sicherheitslücken in eingebetteter Software

Die Plattform ONEKEY verfügt über die Fähigkeit, kritische Sicherheitslücken in eingebetteter Software automatisch zu überprüfen und zu identifizieren. Dies ist insbesondere im Bereich der Internet-of-Things-Geräte von großer Bedeutung. Mit ihrer innovativen Technologie bietet ONEKEY eine effiziente Lösung, um die Sicherheit von Softwareprodukten zu gewährleisten und potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

Die ONEKEY Plattform überwacht und verwaltet Sicherheitslücken in Software während des gesamten Produktentwicklungszyklus. Sie verwendet eine zum Patent angemeldete Technologie, um Binärcodes zu zerlegen und Schwachstellen in der Software zu identifizieren. Die ermittelten Ergebnisse werden nach ihrer Priorität sortiert und den Herstellern zur Verfügung gestellt.

Compliance WizardTM: Effiziente Überprüfung und Management von Complianceanforderungen

Der Compliance WizardTM von ONEKEY ermöglicht es Herstellern, schnell und einfach die aktuellen und zukünftigen gesetzlichen Complianceanforderungen zu überprüfen, zu managen und zu überwachen. Dabei werden wichtige Anforderungen wie die IEC62443 und der EU Cyber Resilience Act berücksichtigt. Diese innovative Technologie erleichtert den Herstellern die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht eine effiziente und automatisierte Überwachung der Compliance.

Die ONEKEY Plattform bietet Herstellern die Möglichkeit, ihre Compliance-Anforderungen online im Dialog zu erfüllen und automatisch zu überwachen. Durch die integrierte Software-Supply-Chain-Analyse (SBOM) können auch Softwarekomponenten innerhalb weniger Minuten identifiziert werden.

ONEKEY Plattform unterstützt führende Unternehmen bei Prüfung und Überwachung

Die ONEKEY Plattform ermöglicht Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Automotive, Telekommunikation und Infrastruktur weltweit den Zugriff auf ihre Dienste. Durch die Nutzung der Plattform können diese Unternehmen von automatisierten Prüfungen, dem Management und der Überwachung ihrer smarten Produkte profitieren. Die Plattform ist online verfügbar und wird bereits erfolgreich von international führenden Unternehmen genutzt, um die Sicherheit und Compliance ihrer Produkte sicherzustellen und somit ihren Kunden hochwertige und vertrauenswürdige Lösungen anzubieten.

PwC investiert in ONEKEY für einfachere und schnellere Product Cybersecurity & Compliance

Die PwC Germany Holding GmbH hat durch ein direktes Investment in die ONEKEY GmbH ihr Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens gezeigt. Als Teil des globalen PwC Netzwerks wird PwC ONEKEY dabei unterstützen, Product Cybersecurity & Compliance zu verbessern. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Cyberangriffen wird die Resilienz in den Bereichen IoT-Cybersicherheit immer wichtiger. Die Partnerschaft zwischen PwC und ONEKEY ermöglicht es Herstellern, ihre Produkte einfacher und schneller auf Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu überprüfen.

eCAPITAL freut sich über Beteiligung von PwC für Wachstumskurs

eCAPITAL, ein Portfoliounternehmen der ONEKEY GmbH, begrüßt die Beteiligung der PwC Holdings Germany und erkennt in ihnen einen starken und kompetenten Partner. Durch die Zusammenarbeit wird ONEKEY in der Lage sein, seinen Wachstumskurs als führende Plattform für Firmware-Sicherheitsanalyse und Compliance fortzusetzen.

PwC Holdings Germany beteiligt sich an ONEKEY – Vorteile für Hersteller

Die Kooperation zwischen der PwC Holdings Germany und ONEKEY eröffnet den Herstellern zahlreiche Vorteile. Die Plattform ermöglicht eine automatisierte Prüfung, das Management und die Überwachung von Cybersecurity- und Compliance-Anforderungen. Dank ihrer innovativen Technologie können kritische Sicherheitslücken in Software erkannt und über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg verwaltet werden. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit von Produkten zu verbessern und den Herstellern bei der Einhaltung von Compliance-Richtlinien zu unterstützen.

Der Compliance WizardTM von ONEKEY vereinfacht die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und ermöglicht eine automatisierte Überwachung. Durch die Kooperation mit PwC kann ONEKEY Herstellern weltweit dabei helfen, Product Cybersecurity & Compliance auf einfache und effiziente Weise zu erreichen. Diese Lösung ist vielversprechend für die Sicherheit und Compliance von smarten Produkten.