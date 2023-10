OpenAI plant neue Angebote für Software-Entwickler

OpenAI, ein führender Hersteller von KI-Modellen wie ChatGPT, plant im kommenden Monat neue Angebote für Software-Entwickler. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, mehr Unternehmen von OpenAI’s innovativer Technologie zu überzeugen. Insiderinformationen zufolge ermöglichen die Updates den Entwicklern, Software-Anwendungen schneller und kostengünstiger zu entwickeln. Reuters berichtet, dass OpenAI diese Verbesserungen plant, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Unternehmen wie Google und Open-Source-Alternativen zu stärken.



Mehr Speicherplatz senkt Entwicklerkosten um den Faktor 20

OpenAI plant, den Entwicklern mehr Speicherplatz für ihre Tools zur Verfügung zu stellen. Dadurch könnten sich die Kosten für Entwickler um den Faktor 20 verringern, was Unternehmen ermöglichen würde, Software-Anwendungen effizienter und kostengünstiger zu entwickeln. Die Details zu diesen neuen Funktionen sollen auf der Entwicklerkonferenz von OpenAI am 6. November in San Francisco bekannt gegeben werden.

OpenAI erweitert Angebot: Neue Entwicklerplattform für niedrige Kosten

OpenAI, ein Unternehmen mit enger Zusammenarbeit mit Microsoft, konzentriert sich verstärkt auf die Erschließung des Entwicklermarktes, um seine Technologie weiter auszubauen. Nachdem OpenAI bereits große Erfolge im Bereich Verbraucheranwendungen erzielt hat, plant das Unternehmen nun die Einführung einer Entwicklerplattform. Dabei steht die Kostenoptimierung im Vordergrund, um Entwicklern eine kosteneffiziente Nutzung der Technologie zu ermöglichen.

Durch die Nutzung des KI-Modells GPT-4 von OpenAI können Unternehmen ihre Verarbeitungskosten für einseitige Dokumente erheblich senken. Je nach Länge und Komplexität des Dokuments können die Kosten auf nur zehn US-Cent pro Dokument reduziert werden. Mit den geplanten Updates wird OpenAI seine Wettbewerbsposition gegenüber anderen Unternehmen wie Google und Open-Source-Alternativen wie Llama von Meta weiter stärken.

OpenAI kündigt effizientere und kostengünstigere Software-Entwicklung an

OpenAI plant, durch die Einführung neuer Angebote die Effizienz und Kosten für Software-Entwickler zu verbessern. Durch die Bereitstellung von mehr Speicherplatz und damit einhergehenden Kostensenkungen können Unternehmen schneller und kostengünstiger Software-Anwendungen entwickeln. OpenAI zielt darauf ab, seine Technologie breiter einzusetzen und mehr Unternehmen für sich zu gewinnen. Die bevorstehende Entwicklerkonferenz wird weitere Einblicke in die zukünftigen Pläne von OpenAI bieten und verdeutlichen, dass die neuen Angebote den Software-Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten bieten.