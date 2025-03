Neues Potenzial: Optimierung des Radiofrequenz-Ionentriebwerks für die Raumfahrt

Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen ist der Geburtsort des Radiofrequenz-Ionentriebwerks, einer bahnbrechenden Technologie in der Raumfahrt. Diese innovative Antriebstechnologie bietet nicht nur im Weltraum, sondern auch auf der Erde zahlreiche Vorteile. Dr. Andreas Reeh, ehemaliger THM-Student, arbeitet daran, die Präzision und Effizienz dieser Technologie weiter zu verbessern. Insbesondere in den Bereichen Optik- und Halbleitertechnologie eröffnet dies neue Möglichkeiten für präzise Materialbearbeitung und zuverlässige Prozesse. Die Entwicklung von Komponenten zur Optimierung des Ionentriebwerks ist ein wichtiger Schritt in Richtung fortschrittlicher Technologien für die Raumfahrt und Industrie.



Ionentriebwerk: Eine revolutionäre Antriebstechnologie für die Raumfahrt seit den 1960er Jahren

Das Ionentriebwerk, das seit den 1960er Jahren in der Raumfahrt eingesetzt wird, hat eine revolutionäre Wirkung auf die Art und Weise, wie Raumfahrzeuge angetrieben werden. Anstelle von großen Mengen an chemischem Treibstoff nutzt das Triebwerk Ionen, die auf elektronischen Bauteilen und einer geringen Menge Gas basieren, um einen leichten und dennoch zuverlässigen Antriebsstrahl zu erzeugen. Dies ermöglicht präzise Manöver im Weltraum und wird an der THM stetig weiterentwickelt.

Optimierung des Ionenstrahls für präzise Oberflächenbearbeitung

Dr. Andreas Reeh hat während seiner Promotion an der THM intensiv an der Modellierung und Simulation von Radiofrequenz-Ionentriebwerken gearbeitet. Dabei erkannte er das große Potenzial dieser Technologie auch für die hochpräzise Oberflächenbearbeitung. Im Gegensatz zum herkömmlichen Ionenstrahlsputterverfahren ermöglicht sein rein elektronisches Konzept eine präzisere und wiederholbare Einstellung des Ionenstrahlstroms. Dadurch werden Fehler minimiert, die Materialbearbeitung genauer, die Bearbeitungszeit kürzer und die Zuverlässigkeit erhöht. Zusätzlich eröffnet diese Technologie neue Möglichkeiten für Prozesse und Anlagenkonzepte.

ESA unterstützt finanziell die Optimierung des Radiofrequenz-Ionentriebwerks von Dr. Andreas Reeh

Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) hat erkannt, dass das Radiofrequenz-Ionentriebwerk großes Potenzial für die Optimierung in terrestrischen Anwendungen bietet. Aus diesem Grund unterstützt sie finanziell das Unternehmen von Dr. Andreas Reeh. Durch das „ESA Spark Funding“ wird der Technologietransfer von der Raumfahrt in die Industrie gefördert. Zusätzlich erhält das Unternehmen eine Inkubationsunterstützung bei „ESA BIC Hessen“, um sowohl die technische Entwicklung als auch die wirtschaftlichen Aspekte voranzutreiben.

Dr. Andreas Reeh optimiert sein Produkt und analysiert potenzielle Kunden

Dr. Andreas Reeh analysiert gegenwärtig potenzielle Kunden auf dem Markt und arbeitet daran, sein Produkt weiter zu optimieren. Die Geräte werden größtenteils durch Auftragsfertigung hergestellt, während Reeh selbst für die Endmontage verantwortlich ist. Um sich vollständig auf die Entwicklung konzentrieren zu können, wird er jedoch in Zukunft jemanden benötigen, der sich um die kaufmännischen Aspekte seines Unternehmens kümmert.

Raumfahrt und Halbleitertechnologie profitieren von optimiertem Ionentriebwerk

Das Radiofrequenz-Ionentriebwerk hat das Potenzial, die Raumfahrtindustrie zu revolutionieren, indem es eine präzise und effiziente Antriebskraft bietet. Dr. Andreas Reeh und sein Team arbeiten intensiv daran, dieses Triebwerk weiter zu optimieren und seine Anwendungsmöglichkeiten in der Oberflächenbearbeitung zu erweitern. Durch die Unterstützung der ESA wird die Entwicklung dieser Technologie vorangetrieben, um eine höhere Fehlerquote zu vermeiden und eine zuverlässige Materialbearbeitung zu gewährleisten.