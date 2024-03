Optoma präsentiert innovative interaktive Displays für Bildung und Unternehmen

Optoma präsentiert auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2024 seine neuesten visuellen Displayinnovationen, um das Publikum auf ein neues Niveau der visuellen Erlebnisse zu bringen. Mit innovativen Produkten, die speziell für den Geschäfts-, Bildungs- und professionellen Markt entwickelt wurden, erfüllt Optoma die Leistungsanforderungen der verschiedenen Märkte für beeindruckende visuelle Lösungen.



Interaktive Displays der 5er Serie von Optoma revolutionieren Zusammenarbeit

Die interaktiven Displays der 5er Serie von Optoma revolutionieren die Zusammenarbeit in Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Mit ihrer integrierten Whiteboardfunktion und den benutzerfreundlichen Anmerkungswerkzeugen können Nutzer in Echtzeit von überall auf der Welt zusammenarbeiten. Die Displays sind EDLA-zertifiziert und bieten Zugriff auf den gesamten Google Arbeitsbereich und den Google Play Store. Die 5er Serie bietet zusätzlich zwei Subwoofer, acht Mikrofone, eine optionale Sensorbox für NFC, WiFi 6e-Unterstützung und Android 13. Sie wurde speziell entwickelt, um Pädagogen und Fachkräfte in Klassenzimmern und Konferenzräumen zu unterstützen und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

Optoma kooperiert mit der Bildungsplattform Mozaik, um umfangreiche interaktive Ressourcen anzubieten. Dazu gehören interaktive Whiteboard-Tools, Ratespiele, 3D- und Multimediainhalte sowie interaktive 3D-Animationen und Laborwerkzeuge. Durch den Erwerb eines interaktiven Displays von Optoma erhält man ein kostenloses Jahresabonnement für Mozaik. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Pädagogen und Lernenden, auf vielfältige und interaktive Weise zu lernen und zu interagieren.

Intuitive Software für globale Zusammenarbeit – Die N-Serie von Optoma

Die N-Serie von Optoma ist eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die eine intuitive und benutzerfreundliche Software benötigen, um ihre Präsentationen und Zusammenarbeit zu verbessern. Die N-Serie ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat erhältlich und wurde speziell für den 24/7-Einsatz konzipiert. Mit fünf verschiedenen Bildschirmgrößen von 55″ bis 98″ bietet die N-Serie eine breite Palette an Optionen für verschiedene Einsatzszenarien. Darüber hinaus kann die N-Serie mit Zubehör wie der SC26B USB-Webkamera und den BM21 Bluetooth-Lautsprechern von Optoma erweitert werden, um eine All-in-One-Display-Lösung zu schaffen.

Optoma präsentiert das neue FHDQ135S: Überragende Bildqualität für verschiedene Anwendungsbereiche

Das neue, optimierte 135 Zoll LED Display FHDQ135S von Optoma bietet eine herausragende Bildqualität mit lebendigen Farben und beeindruckender Helligkeit. Durch die Integration von Optomas eigener Lösung für Farb-, Helligkeits- und LED-Hintergrundbeleuchtung werden Bilder mit hoher Detailgenauigkeit und Kontrast dargestellt. Das Display eignet sich perfekt für den Einsatz in Hörsälen, Unternehmenslobbys, Museen, Gotteshäusern und im Einzelhandel, da es eine Helligkeit von bis zu 800 Nits bietet und energieeffiziente LED-Technologien verwendet.

Das FHDQ135S von Optoma bietet mit seinem Betrachtungswinkel von 170 Grad eine hervorragende Sichtbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln. Zudem ermöglicht die Möglichkeit der Verbindung mit einem zweiten Bildschirm eine erweiterte Anzeigeoption für beeindruckende Bilder in ProAV- und digitalen Signage-Szenarien. Das Display ist bereits vorkalibriert, was eine schnelle und einfache Einrichtung ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über einen umweltfreundlichen Standby-Modus, der den Stromverbrauch und die Kosten reduziert.

Optoma Projektoren: True 4K-Auflösung und beeindruckende Helligkeit

Die ZK810T und ZK810TST Projektoren von Optoma setzen mit ihrer beeindruckenden true 4K-Auflösung und modernster Bildschirmtechnologie neue Maßstäbe in Sachen Helligkeit und Farbgenauigkeit. Mit ihren fesselnden und lebensechten Bildern begeistern sie das Publikum und schaffen eine immersive Erfahrung. Ausgestattet mit der DuraCore-Lasertechnologie und einem 4K telezentrik Objektivdesign mit vollständig motorisierter Lens-Shift-Funktion, einem 1,6-fachen motorisierten Zoom und Fokus, bieten diese Projektoren eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Ihr einzigartiges Design mit fester Linse, kompaktem Formfaktor und erschwinglichem Preis macht sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Installationen.

Optoma Projektoren ZU607TST und ZU707T: Helle Bildqualität für vielseitige Anwendungen

Die ZU607TST und ZU707T Projektoren von Optoma bieten eine breite Palette von Anwendungen, die eine hohe Helligkeit erfordern. Sie sind perfekt geeignet für große Veranstaltungsorte, Klassenzimmer, Museen, Gotteshäuser und immersive Installationen. Mit einer beeindruckenden Leistung von 6000 bzw. 7000 Lumen liefern diese Projektoren ein helles und lebendiges Bild. Sie unterstützen 4K- und HDR-Inhalte und verfügen über ein staubresistentes optisches System, das für den 24/7-Betrieb ausgelegt ist. Darüber hinaus zeichnen sich die Projektoren durch einen geringen Wartungsaufwand aus, was ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit erhöht.

Innovative Softwarelösungen für verbesserte Benutzererfahrung durch OSS-Plattform von Optoma

Die OSS-Plattform von Optoma bietet eine umfangreiche Auswahl an innovativen Softwarelösungen, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Mit dem digitalen Whiteboard können Benutzer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in Echtzeit von überall auf der Welt zusammenarbeiten. Der File Manager ermöglicht ein einfaches Speichern, Organisieren und Verschieben von Dateien in vernetzbare Speicher oder Cloud-Dienste. Mit Display Share können Benutzer Inhalte drahtlos auf den großen Bildschirm übertragen, teilen oder streamen und so ihre Ideen und Präsentationen effektiver präsentieren.

Intuitive Display-Management-Lösung für weltweite Überwachung und Steuerung

OMSC ist eine leistungsstarke Display-Management-Lösung, die auf der bewährten Microsoft Azure-Plattform basiert. Sie ermöglicht eine umfassende Überwachung, Diagnose und Steuerung von audiovisuellen Displays überall auf der Welt. Dank der 24/7-Echtzeitüberwachung haben Benutzer jederzeit Zugriff auf den aktuellen Status ihrer Displays und können individuelle Konfigurationen vornehmen, um die Leistung zu optimieren. IT-Techniker können mithilfe von OMSC auch Notfallmeldungen übertragen und Geräte aus der Ferne für eine sofortige Abschaltung in Notfällen programmieren. Dadurch lassen sich Energieverbrauch und Betriebskosten effektiv reduzieren.

Optoma OC Hub: Bildschirme werden zu intelligenten Tools aufgerüstet

Der OC Hub von Optoma ermöglicht es Benutzern, vorhandene Bildschirme in intelligente Tools zu verwandeln. Durch das Upgrade auf das Betriebssystem von Optoma erhalten sie Zugriff auf die intuitive Softwarelösungen OSS und OMSC. Dadurch können sie ihre Bildschirme effizienter nutzen und von den erweiterten Funktionen und Möglichkeiten profitieren, die diese Softwarelösungen bieten.

Optoma setzt auf Nachhaltigkeit mit dem Green Promise-Programm

Das Green Promise von Optoma zielt darauf ab, Nachhaltigkeit in jeder Phase des Produktlebenszyklus sicherzustellen. Die Produkte bestehen aus recyceltem Kunststoff und sind quecksilberfrei, was zu einer Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks führt. Mit einer Betriebsdauer von bis zu 30.000 Stunden bieten sie eine langanhaltende Lösung. Durch ihre kompakten Größen reduzieren sie den Verpackungsaufwand und ermöglichen einen effizienten Transport, was wiederum die Kohlenstoffemissionen senkt.

Optoma präsentiert innovative Lösungen auf der ISE 2024

Optoma stellt auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2024 in Barcelona seine neuesten Innovationen vor. Vom 30. Januar bis 2. Februar haben Besucher die Möglichkeit, den Stand 3D500 in Halle 3 zu besuchen und mehr über die Produkte von Optoma zu erfahren. Die Messe bietet die Gelegenheit, die innovativen Lösungen und visuellen Displayinnovationen von Optoma selbst zu erleben und sich von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Bildung, Unternehmen und professionelle Installationen zu überzeugen.

Optoma: Innovative Lösungen für interaktive Zusammenarbeit und Bildqualität

Optoma bietet innovative Lösungen und Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Bildungs- und Unternehmensbereichen zugeschnitten sind. Die interaktiven Displays der 5er Serie ermöglichen eine nahtlose Echtzeit-Zusammenarbeit und bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten für eine flexible Nutzung. Die professionellen Displays der N-Serie zeichnen sich durch ihre benutzerfreundliche Software aus, die eine globale Zusammenarbeit erleichtert. Das AIO LED Display FHDQ135S beeindruckt mit seiner herausragenden Bildqualität und Energieeffizienz, was es zu einer idealen Lösung für anspruchsvolle professionelle Installationen macht.

Die True 4K Projektoren ZK810T und ZK810TST zeichnen sich durch ihre herausragende Helligkeit und Farbgenauigkeit aus. Mit ihrem 4K telezentrik Objektivdesign und der DuraCore-Lasertechnologie bieten sie eine beeindruckende Bildqualität und setzen neue Maßstäbe in professionellen Installationen. Die ZU607TST und ZU707T Projektoren hingegen sind perfekt für Anwendungen geeignet, die ein helles Bild erfordern, wie große Veranstaltungsorte oder Museen. Mit der OSS-Plattform, OMSC und OC Hub bietet Optoma innovative Softwarelösungen, die die Benutzererfahrung verbessern und eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen. Durch das Green Promise engagiert sich Optoma für Nachhaltigkeit und bietet umweltfreundliche Produkte, die den Anforderungen verschiedener Märkte gerecht werden. Insgesamt bietet Optoma mit seinen visuellen Displayinnovationen eine beeindruckende Palette an Lösungen für unterschiedliche Anwendungen.