Osman Sylaj zum GRINDER OF THE YEAR 2024 gekürt

Bei dem zweitägigen Wettbewerb auf der GrindingHub in Stuttgart konnte sich Osman Sylaj, Geselle der Rothenaicher Tool GmbH, gegen starke Konkurrenz durchsetzen und den begehrten Titel GRINDER OF THE YEAR 2024 gewinnen. Neben dem sportlichen Wettkampf stand der Wettbewerb auch im Zeichen des Fachkräftemangels und war eine nachhaltige Werbung für technische Berufe aus dem Schleifumfeld. Hochkarätige Technologieführer der Branche unterstützten den Wettbewerb.



Hervorragende Leistung im Kopf-an-Kopf-Rennen: Erfolgreicher Wettbewerb der Teilnehmer

Bei dem spannenden Wettbewerb zeigten alle Finalisten eine herausragende Leistung und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Besonders beeindruckend war, dass zwei der Teilnehmer, die als Zerspanungsmechaniker kaum Erfahrung im Schleifen hatten, ihr Potenzial voll ausschöpften. Vor dem Live-Event hatten sich die fünf Teilnehmer in einer theoretischen Vorauswahl durchgesetzt und wurden anschließend von ANCA CNC Machines geschult, um die Programmierung mit der ToolRoom-Software zu üben und die Bedienung der Schleifmaschine FX7 ULTRA zu erlernen.

Spannender Wettkampf begeistert Besucher und Fans auf der GrindingHub

Im Rahmen des Wettkampfes mussten die Finalisten einen Fräser gemäß einer vorgegebenen Zeichnung programmieren und anschließend vor Publikum und der Jury auf der Schleifmaschine FX7 ULTRA live schleifen. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und lockte viele Besucher und Fans an beiden Tagen an.

Die FX7 ULTRA überzeugte als ideale Schleifmaschine für den Wettbewerb

Die Schleifmaschine FX7 ULTRA hat sich als ideale Wahl für den Wettbewerb erwiesen. Sie bietet sowohl die Möglichkeit des Nachschleifens als auch der Produktion von kleinen und mittleren Losen. Dank des Ultra-Pakets können Werkzeuge mit einem Durchmesser von bis zu 0,1 mm bearbeitet werden. Die 5-Achsen-Werkzeugschleifmaschine wurde speziell für den flexiblen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus.

Technologiezulieferer unterstützen GRINDER OF THE YEAR im Kampf gegen Fachkräftemangel

Der GRINDER OF THE YEAR wurde von namhaften Technologiezulieferern unterstützt, die sich aktiv gegen den Fachkräftemangel einsetzen. ANCA CNC Machines, CemeCon AG, COMAT Filtration Technologies and Systems, GDS Präzisionszerspanungs GmbH, Gerhard Ihle Hartmetalle Werkzeuge e.K., Effgen-Lapport Schleiftechnik, Mitsubishi Electric Europe B.V. und oelheld GmbH waren alle als Mit-Unterstützer dabei.

GRINDER OF THE YEAR: Eine Chance für technische Berufe

Der GRINDER OF THE YEAR fördert durch seine Initiativen die Begeisterung junger Menschen für technische Berufe, insbesondere in der Metallbearbeitung. Diese Branche bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten und abwechslungsreiche Tätigkeiten, die von technischen Herausforderungen geprägt sind. Durch kontinuierliche Weiterbildung trägt der Wettbewerb dazu bei, den Beruf des Schleifers bekannter und attraktiver zu machen.

Erfolgreicher GRINDER OF THE YEAR 2024 fördert Nachwuchs und Fachkräftemangel

Der GRINDER OF THE YEAR 2024 war ein äußerst erfolgreicher Wettbewerb, bei dem alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten erweitern konnten und wertvolle Erfahrungen sammelten. Die Veranstalter betrachten jeden Teilnehmer als Gewinner und planen, den Wettbewerb auch in Zukunft fortzusetzen, um den Fachkräftemangel in der Schleiftechnik entgegenzuwirken. Die nächste Ausgabe des GRINDER OF THE YEAR ist für 2026 geplant und wird möglicherweise einen anderen Bereich der Schleiftechnik in den Fokus stellen.

GrindingHub: Internationale Messe fördert Nachwuchs in der Schleiftechnik

Die GrindingHub ist eine international renommierte Messe für Schleiftechnik, die als optimale Plattform dient, um den Nachwuchs in diesem Bereich zu fördern. Der GRINDER OF THE YEAR-Wettbewerb, der im Rahmen der Messe stattfindet, unterstreicht die Bedeutung der Nachwuchsförderung und setzt ein starkes Signal in der Branche. Der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW) erkennt die GrindingHub als ideale Gelegenheit, um Impulse in der Nachwuchsförderung zu setzen. Wir können gespannt sein auf weitere spannende Wettbewerbe und die Zukunft der Schleiftechnik.