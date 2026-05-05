OST BAU stärkt Spezialtiefbau mit eigenem Sennebogen 653 Raupenkran

Anfang 2026 erwirbt OST BAU den robusten Sennebogen 653 Raupenkran und festigt damit seine Marktführerschaft im Spezialtiefbau. Nach zwei Jahren Langzeitmiete überzeugte das Gerät mit variabler Einsatzfähigkeit, hohen Hublasten von bis zu 20 Tonnen und präziser Steuerung. Der Kauf reflektiert die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Investitionen und eigenständige Maschinennutzung und ermöglicht optimierte, wirtschaftliche Abläufe auch unter herausfordernden Bedingungen, insbesondere in dicht besiedelten Innenstädten für komplexe Infrastrukturprojekte und schwierige Bodenverhältnisse. effizient.



OST BAU stärkt Spezialtiefbau durch strategischen Sennebogen 653 Krankauf

Anfang 2026 erwarb OST BAU nach einer zweijährigen Erprobungsphase den leistungsstarken Sennebogen 653 Raupenkran. Diese Investition unterstreicht den konsequenten Fokus auf innovative Technik und nachhaltiges Wachstum im Spezialtiefbau. Durch die zuvor gesammelten Erfahrungen in der Langzeitmiete kann das Unternehmen nun auf eine bewährte Maschine zurückgreifen und gleichzeitig seine strategische Ausrichtung auf höchste Leistungsfähigkeit und maximale Flexibilität bei anspruchsvollen Projekten festigen. Zudem profitieren Kunden von planbaren Abläufen und erhöhter wesentlicher Zuverlässigkeit.

Sennebogen 653 überzeugt während Mietphase auf vier regionalen Baustellen

Während der zweijährigen Mietphase überzeugte der Sennebogen 653 auf den Baustellen in Schkeuditz, Esack, Stendal und Gößnitz-Crimmitschau durch konstante Leistungsbereitschaft und hohe Auslastung. Das moderne Raupenkran-Modell bewies seine Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Spezialtiefbauarbeiten und lieferte durchweg positive Einsatzerfahrungen. Aufgrund seiner technischen Flexibilität und Belastbarkeit bestätigte sich bereits früh sein langfristiger Mehrwert für den Maschinenpark von OST BAU. Diese befriedigenden Ergebnisse legten die Grundlage für eine strategische Beschaffungsentscheidung und unterstreichen den Erweiterungsbedarf.

Offizielle Übergabe Sennebogen 653 an Bauteam unter Mandel Magdeburg

Die Übergabe des modernen Raupenkrans durch BRR Baumaschinen Rhein-Ruhr erfolgte am 29. Januar 2026 in Magdeburg und markiert einen wichtigen Meilenstein für das Team Spezialtiefbau unter Leitung von Alexander von Mandel. Er hob deren herausragende Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten hervor. Das neue Gerät harmoniert nahtlos mit dem bestehenden Maschinenpark und erweitert dessen Leistungsprofil. Dank modernster Steuerungstechnik eröffnen sich zusätzliche Einsatzfelder und Effizienzgewinne bei komplexen Tiefbauprojekten unter anspruchsvollen Bedingungen. Spürbare Innovationssprünge.

Sennebogen 653 Raupenkran hebt Lasten bis zu 20 Tonnen

Der Raupenkran Sennebogen 653 bietet Hublasten bis zu 20 Tonnen und eine maximale Ausladung von 30 Metern, wodurch er vielseitige Einsätze im Spezialtiefbau ermöglicht. Dank seiner Konstruktion als Trägergerät für freireitendes Rammen kann er Spundbohlen präzise und zügig in Baugrubenumschließungen einbringen. Auch bei Gründungsmaßnahmen oder Ufersicherungen überzeugt der Kran durch Effizienz und Genauigkeit. Selbst schwierige Bodenverhältnisse stellen kein Hindernis dar, was Planungssicherheit steigert. Die robuste Ausführung garantiert eine hohe Lebensdauer.

Präzise Raupenkransteuerung verbessert Montage schwerer Fertigteile im Ingenieur Tiefbau

Im Ingenieur- und Tiefbau profitieren Anwender von der hohen Tragkraft und sensiblen Steuerung des Raupenkrans bei der Montage massiver Fertigteile. Selbst auf beengten Baustellen sorgt das feinfühlige Hydrauliksystem für millimetergenaue Ausrichtung und exakte Positionierung, selbst wenn Platz- oder Geländebedingungen erschwert sind. Dank dieser Präzision reduzieren sich Nacharbeiten, Materialverschwendung und Stillstandszeiten, wodurch die Bauabläufe schlanker, sicherer und wirtschaftlicher werden und gleichzeitig die Gesamtqualität des Projekts steigt. Mitarbeiter profitieren unmittelbar davon. spürbar.

OST BAU investiert in Sennebogen 653 für höhere Unabhängigkeit

OST BAU investiert in den Sennebogen 653 nicht nur aus technologischen Gründen, sondern verfolgt ebenso eine präzise wirtschaftliche Strategie. Die zuverlässige Performance des Krans, gekoppelt mit kurzen Rüstzeiten und hoher Einsatzbereitschaft, minimiert Ausfallrisiken und senkt Betriebskosten. Diese Entscheidung stärkt die Unabhängigkeit von Mietgeräten, fördert transparente Projektplanung und erhöht die Reaktionsfähigkeit bei Kundenanfragen. Somit sichert das Unternehmen langfristig seine operative Effizienz und schafft zusätzliche Wettbewerbsvorteile und unterstützt nachhaltiges Wachstum im Maschinenpark.

Der Sennebogen 653 ergänzt den Maschinenpark von OST BAU um eine vielseitig einsetzbare Raupenkrantechnologie, die hohe Traglasten bei gleichzeitig feiner Positionierung ermöglicht. Durch kurze Rüstzeiten und robuste Bauweise lassen sich Bauvorhaben im Spezialtiefbau wirtschaftlicher und sicherer realisieren. Die Anschaffung fördert Unabhängigkeit von externen Mietlösungen, erhöht Verfügbarkeit und steigert Planungssicherheit. Gleichzeitig unterstützt das Gerät nachhaltige Arbeitsabläufe dank effizientem Kraftstoffverbrauch und modularen Erweiterungsoptionen für verschiedenste Geländebedingungen und garantiert langfristige Leistungsfähigkeit im Einsatz.