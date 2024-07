P3 erwirbt umfangreiches Logistikimmobilienportfolio in Süddeutschland

Das Unternehmen P3, ein europäischer Entwickler und Eigentümer von Logistik- und Gewerbeimmobilien, plant die Übernahme eines umfangreichen Logistikimmobilienportfolios von der VIB Vermögen AG. Das Portfolio umfasst insgesamt 269.000 Quadratmeter vermietbare Fläche, die bereits vollständig vermietet sind. Der Vertragsabschluss steht kurz bevor und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen erfolgen, nachdem alle üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen erfüllt wurden. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



P3 erwirbt zwölf Logistikimmobilien in Süddeutschland entlang der „Blauen Banane“

Das umfangreiche Portfolio besteht aus zwölf Logistikimmobilien, die in der südlichen Region Deutschlands an strategisch günstigen Standorten nahe den Städten Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg und München liegen. Diese Standorte befinden sich entlang der Südwest-Achse der „Blauen Banane“, einem wirtschaftlich bedeutenden Korridor, der für seine starke Urbanisierung und seine Rolle in West- und Mitteleuropa bekannt ist.

P3 stärkt Präsenz und Position als führender Entwickler in Europa

Die Übernahme des Logistikimmobilienportfolios in Deutschland durch P3 ermöglicht eine Stärkung der Präsenz des Unternehmens an bedeutenden Standorten. Zudem bietet sich die Chance, die Plattform von P3 zu erweitern und die Position als führender Entwickler und Manager von Logistikimmobilien in Europa weiter zu festigen. Frank Pörschke, CEO von P3, äußerte sich erfreut über diese bedeutende Übernahme und betonte die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit.

P3 Deutschland: Strategische Akquisition zur Marktanteilserhöhung und nachhaltigem Wachstum

Die Übernahme des Logistikimmobilienportfolios von der VIB Vermögen AG ermöglicht es P3 Deutschland, seine strategische Vision weiter voranzutreiben. Die erstklassigen Standorte und die solide Infrastruktur des Portfolios passen perfekt zu den langfristigen Zielen des Unternehmens. Durch diese Akquisition kann P3 sein Portfolio um rund 12 Prozent erweitern und seinen Marktanteil in Deutschland steigern. Mit insgesamt 2,49 Millionen Quadratmetern Mietfläche in 91 Objekten wird P3 zu einem bedeutenden Akteur in der deutschen Logistikimmobilienbranche.

P3 setzt auf Nachhaltigkeit: Solarzellen und Zertifizierungen in Portfolio

In dem Portfolio von P3 sind Solarzellen in der Hälfte der Objekte vorhanden, was zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beiträgt. Zusätzlich sind vier der Objekte mit DGNB Gold oder BREEAM „Exzellent“ zertifiziert, was ihre hohe Qualität in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bestätigt. P3 hat vor, die restlichen Objekte zu modernisieren, um den hohen BREEAM In-Use-Standard „Sehr gut“ oder einen gleichwertigen Standard zu erreichen. Dies verdeutlicht das Engagement von P3 für nachhaltiges Wachstum und Umweltschutz in der Immobilienbranche.

