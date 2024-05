Erfolgreicher Breitbandausbau in Parchim schafft Standortvorteil

Dank des massiven Breitbandausbaus in den Gewerbegebieten von Parchim können Gewerbetreibende nun von einer schnellen und stabilen Internetverbindung profitieren. Dies ist heute entscheidend, um am Markt erfolgreich zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Unterstützung des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern und die Zusammenarbeit mit der WEMACOM Breitband GmbH haben dazu beigetragen, dass ein Großteil der Unternehmer erfolgreich angeschlossen wurde.



Bürgermeister Flörke: Gute Internetanbindung als Standortvorteil in Parchim

Eine zuverlässige Internetanbindung spielt für Gewerbetreibende und Unternehmen in Parchim eine entscheidende Rolle, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bürgermeister Dirk Flörke betont die Bedeutung des Breitbandausbaus für den Wirtschaftsstandort Parchim und bedankt sich bei allen, die zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. Endlich können diejenigen, die lange darauf gewartet haben, von schnellem Internet profitieren.

Erfolgreicher Breitbandausbau in Parchim mit Millionenförderung

Die Stadt Parchim hat für den Ausbau ihrer Breitbandinfrastruktur Fördermittel in Höhe von 7,5 Millionen Euro erhalten. In Zusammenarbeit mit Dienstleistern wurden umfangreiche Tiefbauarbeiten durchgeführt, darunter die Erstellung von 77 Kilometern Tiefbautrasse, die Verlegung von 200 Kilometern Leerrohren und der Einbau von 140 Kilometern Glasfaserkabel. Besonders in den Gewerbegebieten wurden 325 Hausanschlüsse errichtet, von denen bereits 80 Prozent aktiv sind.

Glasfaseranschluss ermöglicht bessere Vernetzung im DBL-Verbund

Knut Wetzig, Geschäftsführer der DBL Textil-Service Mecklenburg GmbH, ist äußerst zufrieden mit dem Glasfaseranschluss, da er ihnen ermöglicht, eine gute Anbindung an den deutschlandweit stark vernetzten DBL-Verbund herzustellen. Dadurch funktionieren alle internen Systeme deutlich besser.

WEMACOM erweitert Glasfasernetz und schafft neue Möglichkeiten

Die Geschäftsführer der WEMACOM sehen jedes neu angeschlossene Ausbaugebiet als wichtigen Bestandteil des Gesamtnetzes und somit als weiteres Puzzleteil, das sich nahtlos einfügt.

Erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht Breitbandausbau in Parchim

Die WEMACOM möchte sich bei dem Planungsbüro MRK Media AG und dem Tiefbauunternehmen Meyenburger Elektrobau GmbH bedanken, da ihre gute Zusammenarbeit in Parchim entscheidend für den erfolgreichen Breitbandausbau war. Ohne die Unterstützung dieser kompetenten Planer, Tiefbauer und Monteure hätte die Umsetzung nicht stattfinden können. Dank ihrer Hilfe ist Parchim nun bereit, von einer modernen und stabilen Internetverbindung zu profitieren.

Der erfolgreiche Breitbandausbau in Parchim ermöglicht es Unternehmer und Unternehmen, von einer verbesserten Internetanbindung zu profitieren. Dadurch können sie ihre Geschäftsabläufe beschleunigen, die Kommunikation effizienter gestalten und neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum nutzen. Der Ausbau wurde durch Fördermittel und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen ermöglicht, was Parchim zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort macht.